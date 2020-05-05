【校長訪談】李求恩中學校長賴炳華：夠傻是教學熱誠的重要因素

▲ 李求恩中學校長賴炳華。（經濟日報資料圖片）

當停課去到一個時刻，連學生都渴望返學，老師學生網上上堂也感到相當無力，因為老師好難於螢幕框框之下，突破教學的框框，老師需要花比正常課堂的幾倍心思去引起學生的興趣，否則學生肯定網上學習時於鏡頭以外吃東西、看電視或玩遊戲機。

這個艱難時候更顯得老師教學熱誠的重要，到底現今世代何謂好老師呢？或者在每名老師、家長或學生眼中，定義都各有不同。有位校長朋友這樣說，夠傻是很重要的因素，傻是有一股傻勁，去做看似浪費時間的工作，目的是為學生多走一步、多想一個點子。

他分享剛剛發生的一件小事，關於教學，也可以說是與教學無關。這位校長收到一段來自外國的網上片段，關於能量飲品的神奇化學反應，例如將飲品倒在法式麵包和生果，就會變得像塑膠製作的產品一樣，可以拉伸捲合；用飲品煎過的雞蛋，更像是橡膠雞蛋一樣，可以隨意拉扯而不會破爛。

校長隨即把這條短片傳給學校的物理、生物、化學等科學老師求證，有老師說：有趣，不過不曉得是真是假；有老師說：假的，上網查證過了。

偏偏有兩位老師就身體力行，向學生推廣的實驗求真科學精神付諸實際行動，買了幾罐影片中的能量飲品回來，和家裏小朋友一起依着短片的示範做起實驗來，一個去煎雞蛋，一個去剪汽球，還把實驗的過程拍下來，在老師群組分享，並且夾附相關的科學常識資料，解釋為甚麼那條短片所演示的實驗全部是虛假的，寓求真於教學。 這位校長就是李求恩中學校長賴炳華，他說，能夠和這些老師同工，實在是一種鼓勵和榮幸。 這兩名老師，分別係為做實驗弄壞了一隻鑊的訓導主任陳裕能老師，及輔導主任張旻楓。

香港電台第一台《我們不是怪獸》

「梁永樂-怪獸爸爸and friends」

周日晚十點新聞後播出

撰文 : 梁永樂 八爪魚爸爸