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【消暑湯水】夏日炎炎肝火旺盛　中醫推介簡易湯水清熱降火【附湯水食譜】

健康 17:02 2020/05/05

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熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

中醫推薦3款清熱降火湯水。

夏日炎炎，今年因為疫情關係，大家都減少了室內聚會，而轉到郊外呼吸新鮮空氣。但氣溫持續上升，到郊外活動時要小心中暑。註冊中醫師陳家信在其Facebook專頁分享3款湯水，讓大家消暑解熱。

1. 清熱降火

宜：見身熱煩躁，口乾口苦，口臭牙肉痛，口舌生瘡，夜睡夢多，皮膚出疹紅腫痕癢，大便乾小便黃。

忌：感冒咳嗽泄瀉不宜。

  • 竹蔗茅根五花茶（2人份量，隨喜好加減

成份：

  • 竹蔗 隨量     清熱生津，降火下氣
  • 茅根 5錢      清熱解毒，涼血止血
  • 金銀花1兩    清熱解毒，疏散風熱
  • 菊花1兩       散風清熱，平肝明目
  • 夏枯草1兩    清火明目，散結消腫
  • 木棉花1兩    清熱利濕
  • 雞蛋花1兩    清熱利濕，潤肺解毒

2. 潤肺生津

宜：見口渴口乾，咽乾咽痛，鼻孔乾燥，口氣腥臭。

忌：感冒咳嗽痰多不宜。

雪梨無花果潤肺水（2人份量，隨喜好加減

成份：

  • 雪梨 3個        清熱止咳，滋陰潤肺
  • 無花果 3個    清熱生津，健脾開胃，解毒消腫
  • 南北杏 1兩    潤肺止咳（5南杏：1北杏）
  • 百合1兩        養陰潤肺，清心安神
  • 雪耳5錢        滋補生津，潤肺養胃

3. 消滯祛濕

宜：見食慾欠佳，大便秘結，腹脹腹痛。

忌：感冒咳嗽泄瀉，胃氣多泛酸不宜。

消滯祛濕茶（2人份量，隨喜好加減

成份：

  • 山楂肉1兩          消食健胃，行氣散瘀
  • 麥芽1兩            行氣消食，健脾開胃，退乳消脹
  • 荷葉5錢            消暑利濕，健脾升陽
  • 布渣葉3錢         消食化滯，清熱利濕
  • 紫蘇葉1錢半       解表散寒，行氣和胃

文章獲「陳家信中醫師」授權轉載。

【口罩後遺症】口罩焗住令暗瘡濕疹反覆發作　中醫教2款簡易焗茶寒熱底紓緩【內附製法】

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責任編輯：楊宛茜

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