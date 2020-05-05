【消暑湯水】夏日炎炎肝火旺盛 中醫推介簡易湯水清熱降火【附湯水食譜】
健康 17:02 2020/05/05
夏日炎炎，今年因為疫情關係，大家都減少了室內聚會，而轉到郊外呼吸新鮮空氣。但氣溫持續上升，到郊外活動時要小心中暑。註冊中醫師陳家信在其Facebook專頁分享3款湯水，讓大家消暑解熱。
1. 清熱降火
宜：見身熱煩躁，口乾口苦，口臭牙肉痛，口舌生瘡，夜睡夢多，皮膚出疹紅腫痕癢，大便乾小便黃。
忌：感冒咳嗽泄瀉不宜。
- 竹蔗茅根五花茶（2人份量，隨喜好加減）
成份：
- 竹蔗 隨量 清熱生津，降火下氣
- 茅根 5錢 清熱解毒，涼血止血
- 金銀花1兩 清熱解毒，疏散風熱
- 菊花1兩 散風清熱，平肝明目
- 夏枯草1兩 清火明目，散結消腫
- 木棉花1兩 清熱利濕
- 雞蛋花1兩 清熱利濕，潤肺解毒
2. 潤肺生津
宜：見口渴口乾，咽乾咽痛，鼻孔乾燥，口氣腥臭。
忌：感冒咳嗽痰多不宜。
雪梨無花果潤肺水（2人份量，隨喜好加減）
成份：
- 雪梨 3個 清熱止咳，滋陰潤肺
- 無花果 3個 清熱生津，健脾開胃，解毒消腫
- 南北杏 1兩 潤肺止咳（5南杏：1北杏）
- 百合1兩 養陰潤肺，清心安神
- 雪耳5錢 滋補生津，潤肺養胃
3. 消滯祛濕
宜：見食慾欠佳，大便秘結，腹脹腹痛。
忌：感冒咳嗽泄瀉，胃氣多泛酸不宜。
消滯祛濕茶（2人份量，隨喜好加減）
成份：
- 山楂肉1兩 消食健胃，行氣散瘀
- 麥芽1兩 行氣消食，健脾開胃，退乳消脹
- 荷葉5錢 消暑利濕，健脾升陽
- 布渣葉3錢 消食化滯，清熱利濕
- 紫蘇葉1錢半 解表散寒，行氣和胃
文章獲「陳家信中醫師」授權轉載。
【口罩後遺症】口罩焗住令暗瘡濕疹反覆發作 中醫教2款簡易焗茶寒熱底紓緩【內附製法】
TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康：bit.ly/2UJP4dx
責任編輯：楊宛茜