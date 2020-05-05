2019年整體罪案近6萬宗升約9.2%　鄧炳強質疑有人鼓吹犯法以獲政治紅利

▲ 鄧炳強指有人鼓吹年輕人犯法，以享受政治紅利。(林宇翔攝)

警務處處長鄧炳強今（5日）到立法會交代去年的罪案情況。本港去年有59,225宗罪案，較2018年增加了約5000宗，上升約9.2%，為2007年以來首次回升，又指去年7月起因反修例事件，大量暴力及違法行為出現，令去年全年罪案數字自2007年後首次回升。自去年6月至今年4月，共有8001人因反修例活動而被捕，當中約4成多人是學生，鄧炳強質疑這些青少年都是被人煽動，對警隊及政府產生仇恨，有人則從中獲得「政治紅利」。

鄧炳強在會上指，整體罪案中，暴力罪案佔9690宗，按年增加逾800宗，上升約9%。罪案類別方面，去年錄得增幅的案件，最多的是刑事毀滅、爆竊、縱火，分別按年增加2,626宗、819宗、637，其中刑事毀壞全年錄得7,489宗，是不同類別中上升最多宗數的類別，單就港鐵設施被破壞已佔412宗。，增幅達20倍。鄧炳強認為，罪案上升主要涉及修例風波影響，包括直接衍生的罪案、或因守法意識薄弱而間接引發的罪案。鄧炳強又指，今年首季罪案數字有所上升，詐騙案亦佔200多宗，包括涉及口罩的騙案。

鄧炳強在會上又接受民主派議員質詢，民主黨鄺俊宇引述有報章指，鄧炳強曾租用廣播道一個單位，入面疑有僭建，並視若無睹。鄧炳強回應稱，這與事實不符，如他牽涉任何違法行為，而他需要負上責任的話，他不會逃避，但強調事實並非如此。他稱2016年租住單位時，曾問及地產代理稱有關單位有否非法建築，對方說沒有；他也看過相關查冊紀錄，無發現單位有僭建，於是才租住。

至2017年，他收到屋宇署信件稱天台有僭建物，當時已要求業主跟進，但及至2018年租約期滿業主也未處理。到了2019年中，他已搬走。他稱事後反思稱，自己是敏感人物，是否應找專業人士檢查單位後才租住；以及發現單位有問題後，是否應該更早搬走，避免惹來猜疑。

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責任編輯：吳卓峰、蘇文軒