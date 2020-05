【戲院重開】百老匯院線會員享半價優惠　重映香港金像獎提名電影

▲ 《少年的你》獲第39屆香港電影金像獎12項提名

戲院在5月8日重新開投入服務!百老匯院線為慶祝戲院重開,安排多部首輪電影放映、金像獎重溫等,同時更推出會員專享半價優惠。

精心安排7部首輪電影包括連奪兩周台灣票房冠軍的《女鬼橋》(The Bridge Curse);由《JOKER小丑》奧斯卡影帝華堅馮力士主演的《酒過漫畫人生》(Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot);大師山田洋次執導《男人之苦》50周年紀念作《男人之苦 – 寅次郎返嚟啦!》。

▲ 日本電影《男人之苦 – 寅次郎返嚟啦!》。





另外,還有《幪面超人令和》、《魔髮精靈:唱遊大世界》、《醫生速遞》、《靈養院大瘋殺》(Heilsttatten) 。稍後陸續上映電影包括:泰國喜劇《女神撞正基OL》、日本三級禁片《火口的二人》及韓國政壇喜劇《誠實選舉媽》。另外,有多部香港電影金像獎提名電影包括《叔.叔》、《金都》 等。



除首輪電影外,由曾國祥執導,金馬影后周冬雨以及人氣男團TFBOYS成員易烊千壐主演的《少年的你》榮獲第39屆香港電影金像獎12項提名,自上年12月上映以來一直好評如潮,百老匯院線會特別安排重溫場次!

而百老匯會員可享半價優惠!由即日起至2020年7月31日,bcinephile會員及MOViE MOViE會員均可享百老匯院線半價購票優惠。

此外,全線百老匯戲院繼續「鑽石型坐位編排」,以兩個座位為一組,左右兩邊相隔兩個座位,前後亦相隔各一行,如此類推,以拉開每組觀眾的密度,增社交距離以減低傳播風險。

詳情請睇百老匯院線官方網頁。