【新冠肺炎】美容院周五起復工　業界表示歡迎盼減少損失

▲ 美容業界對於政府放寬多項防疫措施，感到高興。（陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情紓緩，政府宣布周五（8日）起放寬多項防疫措施，當中美容業、按摩院可在符合規定下恢復營業。

香港美容健體專業人員總會主席許慧鳳表示，對消息感到開心，又指疫情令業界手停口停，希望消息令市民有信心消費，讓禁令生效時生意跌9成，跌幅回落至7成以下。

美容業界今午發表聯署聲明，指會共同遵守及推動美容院防疫衞生措施指引，承諾復業後遵守防疫衞生措施。許慧鳳指，將以電郵等方式通知會員，全港7,000間美容院裝中，有一半為參與聯署協會的會員，希望他們自律跟足指引，亦相信若有美容院不跟，顧客不會光顧。

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香港美容業總會主席陳秀儀指，業界原本期望4月底可復業但不成功，故業界做好準備，將指引交予政務司司長張建宗，讓政府有信心，很高興可以復業，認為是「遲好過無」。

至於政府資助，她說要視乎個別美容院情況，才知能否幫補，明白部份中小企有困難，業界會互相支持，並向政府盡量爭取。

立法會批發及零售界議員邵家輝稱，非常歡迎政府措施，認為可增強市民外出信心，期望帶動零售業。不過，他稱現時零遊客，業界生意始終大打折扣，要待國際疫情受控，零售業才可復甦。

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記者：徐紹軒