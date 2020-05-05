  • 28°C
香港時間 : 2020505日 (二) 18:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】美容院周五起復工　業界表示歡迎盼減少損失

社會 16:12 2020/05/05

分享：

熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

美容業界對於政府放寬多項防疫措施，感到高興。（陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情紓緩，政府宣布周五（8日）起放寬多項防疫措施，當中美容業、按摩院可在符合規定下恢復營業。

香港美容健體專業人員總會主席許慧鳳表示，對消息感到開心，又指疫情令業界手停口停，希望消息令市民有信心消費，讓禁令生效時生意跌9成，跌幅回落至7成以下。

美容業界今午發表聯署聲明，指會共同遵守及推動美容院防疫衞生措施指引，承諾復業後遵守防疫衞生措施。許慧鳳指，將以電郵等方式通知會員，全港7,000間美容院裝中，有一半為參與聯署協會的會員，希望他們自律跟足指引，亦相信若有美容院不跟，顧客不會光顧。

【復課安排】林鄭公布中三至中五於5月27日先復課　K3至小三6月15日復課

港府全民派重用口罩CU Mask　市民預先登記經郵政局派送每戶10個

香港美容業總會主席陳秀儀指，業界原本期望4月底可復業但不成功，故業界做好準備，將指引交予政務司司長張建宗，讓政府有信心，很高興可以復業，認為是「遲好過無」。

至於政府資助，她說要視乎個別美容院情況，才知能否幫補，明白部份中小企有困難，業界會互相支持，並向政府盡量爭取。

立法會批發及零售界議員邵家輝稱，非常歡迎政府措施，認為可增強市民外出信心，期望帶動零售業。不過，他稱現時零遊客，業界生意始終大打折扣，要待國際疫情受控，零售業才可復甦。

【新冠肺炎】港府放寬多項防疫措施　食肆限座及限聚令放寬至8人

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://http://bit.ly/39VrHSC

記者：徐紹軒

美容業 限聚令 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【復課安排】教育局長與校長會面商復課安排　全港中小學最快5月底起陸續復課
22:25 2020/04/27
【復課安排】教育局長與校長會面商復課安排　全港中小學最快5月底起陸續復課
【口罩供應】港府已做數百萬個可重用60次口罩　市民每人一個口罩經郵局派送和領取
10:41 2020/05/04
【口罩供應】港府已做數百萬個可重用60次口罩　市民每人一個口罩經郵局派送和領取
港府全民派重用口罩CuMask　市民預先登記經郵政局派送上門
今日 15:17
港府全民派重用口罩CuMask　市民預先登記經郵政局派送上門