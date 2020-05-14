【校長訪談】DSE通識科試題關於新聞自由　中華聖潔會靈風中學校長馮瑞興：要多角度理解

▲ 來自大埔中華聖潔會靈風中學的學生。（ 陳偉能攝）

今年歷盡波劫的文憑試考生，終於能夠開考，而通識科試題有關政治，提及「新聞自由與社會責任間的兩難」，是首次出現的類似題型，又引起爭議，不少考生即使原本信心十足，但見各大媒體都廣泛關注，都難免會有一刻思考自己的表現。今年考生真像西天取經一樣，經過九九八十一劫。

通識科由成立至今，一直都爭議不斷，由是否必修必考，是否吹水科，到近年提及政治化，相當惹火，尤其在過去大半年的社會事件，年青人是否因為通識科而產生各種抗爭手法，討論一直無停過，而且討論都愈來愈政治化。

有位通識科專家校長就這樣去解讀今年的題目，他就大派定心丸般說，題目涉及政治敏感課題，如新聞自由與社會責任的平衡、中國經濟中國企與民企的發展，不過專業的評估題目，其實題目都不涉及某種政治取向，而且答題的要求更沒有前設、也不會有政治取態，所以考生只要論之有據、言之成理，不同立場都能兼容，評分不會政治化。

這位校長語重心長般話，通識科設題涵蓋各單元，足以評估學生對本科知識的廣闊。除了所謂政治題目外，其他事例取材都是生活化，包括網絡沉溺、人口趨勢、新聞自由與社會責任、非物質文化保育、中國經濟發展、智慧城市等，都是考生有機會接觸的主題。

我經常說，來說是非者，便是是非人，通識呢，來說政治者，正是政治人，只要老師、考評局都是專業為學生的角度，就不用太過擔心通識科是所謂政治洗腦。至於有不少人批評老師水平，那就是師資問題，歷史科、德育科都一樣，不單是科目的問題。

這位校長就是中華聖潔會靈風中學校長馮瑞興，他說，通識科的價值所在是學生將通識活學活用，具備廣博的知識和常識，多角度理解和思考時事。特別是今年文憑試考生，在充滿挑戰的疫情、社情、國情、世情中，冷靜思考應對，解決困難，化解矛盾，作有勇有謀又負責任的人。

香港電台第一台《我們不是怪獸》

「梁永樂-怪獸爸爸and friends」

周日晚十點新聞後播出

撰文 : 梁永樂 八爪魚爸爸