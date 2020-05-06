【校長訪談】聖文德天主教小學張偉菁校長：病毒無情人有情

▲ 聖文德天主教小學校長張偉菁。（冼偉倫攝）

經歷幾個月徬徨不安的疫情，現已見漸漸紓緩的曙光，試想一下，我們過去一段日子講得最多、或記掛最多呢？疫情期間，所得所失各有多少呢？

有位校長朋友就寫了一段朋友的經歷，有一晚在公共汽車上，突然有把年輕人的聲音大喝一聲：「阿叔，你點解唔戴口罩呀？」眾人朝聲音的方向瞧，見車門後面的關愛座上坐著一位老人家，年輕男人就是向著他吼。對年輕人的呼喝，老人無動於中。男孩越發怒火，繼續指責：「如果你不戴口罩便要下車。」車上的乘客開始有些反應了，有人向老人家遞上一片新的口罩，有人竊竊私語，亦有人發聲了：「年輕人，如果你覺得不安全，你可以改乘下一班車，卻無權命令別人下車。」這事的下文我不得而知，但卻感到心疼。

這位校長於文章中就問：「年青人有錯嗎？他像是為車廂裡的人著想，要趕走那「可能」播毒者。但是，人不是應該守望相助的嗎？他的態度是不是有問題？究竟誰比誰更自私？」她說，現在人人聽信謠言，疫症初期不少人搶購不同的日用品，也不管是否用得上，結果累得社會上人心惶惶，這股搶物潮比疫潮傳播得更快更嚇人。

我看完校長的分享，就回到我一開始時的問題，這段期間，我們說得最多是防疫物資，其實我們記掛得最多是家人、朋友，反而我們說得最少是人與人之間的一份情。當我們周圍撲口罩時，對家人的健康、慰問及關心是否會減少呢？更不要說有沒有考慮到其他社會上有需要的人？

這位就是聖文德天主教小學張偉菁校長，她借用一句好有意思的說話「病毒無情人有情。疫情是一時的，友情是長久的。」她教導小朋友是「大家上街時，可以的話，請多帶一兩片口罩，見到沒有口罩的老人家或清潔工就贈他們一片，幫別人，其實也是幫自己的忙。 」若果大家都這樣做，就能把愛傳出去，用人的情去打敗疫情，當疫情過去後，人們所得一定比所失的多。

香港電台第一台《我們不是怪獸》

「梁永樂-怪獸爸爸and friends」

周日晚十點新聞後播出

撰文 : 梁永樂 八爪魚爸爸