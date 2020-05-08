【育兒心得】教育心理學家彭智華：從對方身上思考

▲ 教育心理學家彭智華。（冼韻姬攝 ）

不論是社會上、家庭內，充滿各種各樣的矛盾，尤其過去大半年的社會事件，不論甚麼政治立場，都會覺得對方的思想或行為不可理喻，繼而覺得反感，甚至憤怒，之後就拒絕再作溝通。我相信不少人一講政治，都會有過類似經驗，無論多親的人，都突然覺得對方好陌生，甚至聽過年青人表示覺得自己父母面目可憎。

我有位教育界的朋友，用了一個很有趣的說法，他問：「為何老人家會說新年不可以洗頭；為何去探病後就要跨過火盆才入屋。」現今的年青人多數會覺得老人家迷信，盲目跟從傳統，而真正的問題是兩代溝通出現問題。老人家累積很多人生經驗、智慧，但可能有點抽象，只靠形式或規矩去傳承，以前的生活科技並非如現代般先進，農曆年多數天氣寒冷，若果洗頭，而又沒有風筒或暖水，便好容易病。大年初一當然不想病，所以就會有這樣看似無無謂謂、無根據的傳統禁忌。說完這個新年例子，或者都不用解釋，只要想一想都明白以前的人為甚麼探完病要跨火盆。

當你自己都年青過，好清楚明白怎會有心機時間去了解上一輩，久而久之就會覺上一輩老土、守舊，而且不可理喻。

這位教育界朋友於小學推行一個名為「尋智根，開智果」的計劃，以找一些陳舊物品，如洗衫板，石磨、摺扇，刺激小朋友連結智慧的根源，然後思考現代的物品將會如何變化，洗衫板怎變成今天的洗衣機；石磨怎變成榨汁機；摺扇變成空氣機。小朋友了解古代人的智慧，發明、演變，才會學懂感恩前人累積的經驗、智慧。我自己就覺得這計劃微妙之處是小朋友懂得站在別人，尤前是上一輩的角度去思考問題。兩代溝通充足、互諒互讓、建立互信，可解決現今香港絕大部分的問題。

這位充滿創意的教育界朋友，就是教育心理學家彭智華，聽他說話，尤其教導小朋友的方法，一聽就可以聽整日，因為題目豐富，內容充滿智慧的啟發，希望大家今晚都想像自己與小朋友、父母，有無類似的代溝爭拗，是基於沒有試過互相諒解，臨睡前不如趁對方睡覺前先和解吧。

香港電台第一台《我們不是怪獸》

「梁永樂-怪獸爸爸and friends」

周日晚十點新聞後播出

撰文 : 梁永樂 八爪魚爸爸