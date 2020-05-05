【新冠肺炎】陳肇始：重開處所考慮人流及必需性　酒吧重開仍限半數入座及4人同枱

▲ 食衞局局長陳肇始稱，可獲重開的處所亦有不同公共衞生細節遵守。（梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情放緩，港府公布放寬部分社交距離措施，5月8日零時零分起放寬限制聚集人數至8人，同時美容院及戲院等遊樂場所於特定規定下可重新營業；而酒吧或酒館亦可恢復營業，但需限制人數，並不可有現場音樂表演及跳舞。至於卡拉OK、派對房間、夜店或夜總會，及浴室等高風險場所持續關閉。

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食衞局局長陳肇始被問及如何界定處所是否屬高危，指稱考慮收緊或放寬社交距離措施時有不同考慮，除視乎有關處所行為風險外，亦需考慮人流多少及必需性：「派對房間都好多人，食飯都會好多人，但食飯必需性較高。」

陳肇始解釋，現階段可重開的酒吧或酒館，都會採取較嚴格措施要求，包括限制入座人數減半，要求並非飲酒、進食時持續需戴口罩，其餘食肆可放寬至8人同枱，酒吧或酒館仍需維持4人同枱，並持續要為食客體溫、洗手及有效分隔等措施。

她稱，考慮不同因素及必需性後，認為應分階段放寬現時要求關閉的處所，當局會監察有關情況，如重開後情況不理想或再有感染，將會立即收緊措施；又提到可獲重開的處所，亦有不同公共衞生細節遵守，不同處所有不同要求，如需分隔人流，亦要做好消毒，並做好個人環境衞生：「睇戲就不要進食，而美容可以去做，但霧化程序就不要做。」

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至於未能重開的處所業界，港府會否考慮推出第三輪抗疫基金支援，特首林鄭月娥稱，現階段需先做好第二輪抗疫基金，今日不用即刻進入第三輪，如企業有困難，稍後可透過保就業計劃提供支援。

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責任編輯：陳正怡