【暖心店主】推出平價便當助貧童抗疫度時艱　日本良心店主︰長大後再付錢也沒關係

▲ 東京一間便當店幫助窮小孩，推出平價餐盒，甚至免費送予有需要孩子。

新冠肺炎疫情持續影響民生經濟，世界各地不少家庭大受影響，因失業、放無薪假或停工收入大減。日本東京有良心的便當店店主推出平價兒童餐盒，希望貧童能食得好食得飽，有足夠的營養抗疫，而店主更張貼告示明言，如果經濟真的有困難，未能即時付錢也沒問題，長大後付款或將便當的錢幫助有需要的人就可。有關通告被網民轉載，大讚良心店主。

綜合日本媒體報道，有網民在Twitter分享位在日本東京都武藏野市吉祥寺的便當店「長男堂」門外的告示，告示有一大段手寫的文字，內容提及︰

學校復課前，每逢星期一、四、五的上午11:30至下午6:00，會提供每個250日圓（折合約18港元）的兒童便當。

▲ 日本網民在網絡分享東京一間便當店幫助窮小孩的暖心告示。（圖片︰haru_chat Twitter）

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小學停課不供應免費午餐

日本的小學生上全日課，學生會在校內享用免費午餐，此制度一直令很多低收入家庭受惠，減少膳食的支出。不過，日本受新冠肺炎疫情影響，學校停課中，小學生無法在學校食用營養午餐，變相令基層家庭增加支出。

便當店「長男堂」明白停課缺免費午餐對貧童帶來影響，不惜成本，蝕錢也要推出平價餐盒。如果有孩子連250日圓（約18港元）一個飯盒也支付不了，店主更不介意免費送出飯盒，條件是在有能力之時幫回他人就可。告示寫道︰

如果你是錢不夠的小朋友，可以遲些付錢，遲至長大後再回來付也沒關係，如果你長大後我們店舖已經沒有了，不緊要，改用這些錢去幫助或捐給有需要的人吧！

網民大讚店主有愛心

有關通告被網民拍攝下來，於4月29日在網絡分享，網民紛紛大讚店主很暖心及大表感動，在生意收入大減的情況下仍然幫助孩子，更是好機會為小朋友上一堂品德教育課，令受助孩子學會感恩，有能力之時幫助更多人。

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責任編輯︰王俊賢