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【新冠肺炎】衞生防護中心指至今午四時零確診　累計確診1,040宗

話題 16:30 2020/05/05

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熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

截至今日（五月五日）下午四時，今（5日）沒有新增本地確診個案，本港個案累計仍為1,041宗。（曾耀輝攝）

衞生防護中心公布，截至今日（五月五日）下午四時，今（5日）沒有新增本地確診個案，本港個案累計仍為1,041宗（包括1,040宗確診個案和一宗疑似個案）。

衞生防護中心發言人指，全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

中心再次提醒市民，日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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責任編輯：鄧凱文
　

疫情 衞生防護中心

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