【窮富翁大作戰】20歲輟學青年投資致富月入73萬　體驗流浪漢生活2小時僅乞5元：現實好殘酷

▲ 一名年僅20歲的富裕金融才俊體驗流浪漢生活，感觸良多。

本港真人騷節目《窮富翁大作戰》，曾邀請多位富裕成功人士體驗貧窮生活，探討貧富懸殊問題。英國近日亦推出「流浪漢版」的《窮富翁大作戰》，請來多位富二代或年輕企業家體驗流浪漢的生活，其中一名從事金融致富的20歲青年瞓街4日後，已感到尊嚴掃地，體驗到窮人的絕望。

綜合英國傳媒報道，近日熱播的真人騷《Rich Kids Go Homeless》成為網民討論話題，節目請來一班富二代或年輕企業家，放下金錢、地位、尊嚴去體驗流浪漢的生活，了解貧富懸殊的悲歌。

▲ Dan身無分文走上街頭乞食。（Dan Legg's IG圖片）

炒外匯致富擁私人飛機

其中一名參加者為年僅20歲的年輕金融才俊Dan Legg，出生於平凡家庭，父母經營自家餐廳，但Dan無心向學，早已輟學為家庭餐廳打工。其後，他將儲下的500英鎊（約4,830港元）積蓄投入外匯市場，沒料到成功「炒出個未來」致富，學懂了投資策略，更開班教投資。

Dan一躍成為富豪，現時月入7.5萬英鎊（約73萬港元），坐擁名車及私人飛機，穿著價值5,000鎊（約4.8萬港元）的波鞋、1.5萬鎊（約14.5萬港元）的名錶、500鎊（約4,830港元）的T恤。

▲ Dan經常以私人飛機接載父母周遊列國。（Dan Legg's IG圖片）

最近Dan為慶祝20歲生日，在西班牙以了1.6萬鎊（約15.5萬港元）租了一艘豪華遊艇，形容「這是一生中最好的經歷」。他致富後最引以為傲是，父母可從此安枕無憂。

參加「流浪漢」挑戰前，Dan相信憑自己的智慧和能力可以突破逆境，計劃在倫敦街頭會乞到100英鎊（約970港元），再購入商品做小買賣，繼而搬入旅館居住，擺脫流浪漢的生活。

2小時只乞取5元更遭驅趕

不過，現實比想像殘酷得多，他2小時只乞到0.5英鎊（約4.8港元）；再過數小時，仍只能乞到勉強果腹的金額。他曾轉到倫敦橋附近乞食，但遭到另一流浪漢驅趕，聲稱這是他的「地頭」。

▲ Dan體會到流浪漢的絕望，以及被世人忽視的感覺。（Dan Legg's IG圖片）

流浪漢多酗酒陷毒癮成絕望人生

為了生存，Dan與其他流浪漢打交道，發現從流浪漢身上找不到求生意志，只有一連串負面情緒。大部分流浪漢都有酗酒、毒癮、欠債等問題而孤身一人，且沒有人願意聘用，令他們走投無路。

Dan在街頭睡了短短4晚後，深深體會到流浪漢的絕望感，他覺得最難捱並非飢餓或生病，而是被世人忽視的感覺，每朝對人說聲「早晨」，也沒有人看他一眼。

如果我受挫折，我的家人會向我伸出援手，但他們沒有，最後只有餓死街頭。如果你沒有錢向無家者伸出援手，只要打聲招呼，已能讓他們感到一絲溫暖。

更多基層哀歌故事，即睇︰

【基層哀歌】中大考試要求屋企靜WiFi暢順 基層學生嘆困難遭離地生質疑︰租酒店房就得

【基層悲歌】獨居板間房婆婆執紙皮維生 拒領綜援不貪免費飯：留給有需要的人

【基層悲歌】荃灣步行到油麻地領免費飯 社工聯絡上獨居伯伯：感激各界熱心

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

責任編輯︰林綺玲