【新冠肺炎】林鄭月娥：4位專家同意現時可放寬社交距離措施　限聚令不存在政治考慮

▲ （梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情緩和，行政長官林鄭月娥今日（5日）宣布放寬多項防疫措施，包括放寬「限聚令」及食肆每枱人數上限至8人等。她表示，如何及何時放寬限聚人數，並不是精確科學，專家仍了解新型冠狀病毒的傳播途徑，若要等到完全無個案才放寬，並不現實。

【新冠肺炎】港府放寬多項防疫措施 食肆限座及限聚令放寬至8人

她又指，政府的專家小組都是公共衛生專家，但政策最終的決定是由政府決定，所以並不是每一項政府措施，都是由專家小組給予意見和決定，又指自己作為負責任的特首，政府決定政策時要考慮更多因素，不只考慮公共衞生，但每一階段工作都會概括聽取專家的意見。

林鄭月娥又指，4位專家都有共識和同意現時可以放寬社交距離措施，但每項措施的細節並不是專家小組的意見，而是由政府作出。她強調，限聚令只有3個考慮，包括公共衞生、經濟影響，以及市民的容忍程度，但不存在政治考慮。

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記者：陳子謙