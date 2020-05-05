《動物森友會》衍生新職業？「除草公司」招募大量員工

▲ 外國玩家外國就有玩家看準商機，自組建立「除草公司」，更在討論區招募員工。看準商機，自組建立「除草公司」，更在討論區招募員工。

任天堂Switch遊戲《集合啦！動物森友會》（簡稱《動物之森》）熱潮興起，玩家需要花費不少時間，處理島上的大小事務。由於遊戲內的時間與現實同步，島上的時間軸不會因為你離開遊戲而停頓，加添遊戲的真實感。如果你長時間沒有登入遊戲，除了動物島民會掛念你，島上更會雜草叢生。外國就有玩家看準商機，自組建立「除草公司」，更在討論區招募員工。

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有玩過《動物之森》的玩家就會知道，雜草每日都會隨機在島上生長，但實際作用不大，商店售價也不高，但為了維持無人島外觀，不少玩家仍會花時間除草。外國有玩家忽發其想，建立一間「動森除草公司」WeedCo，為其他玩家提供島上除草服務。

▲ 不少玩家都不希望在下次登入時看見雜草叢生的情況，所以就出現大量對「除草公司」WeedCo的需求。（Reddit 截圖）

玩家tybat11在Reddit發文指，在正式開始這項服務後，發現其需求極大。原來有不少玩家都不希望在下次登入時看見雜草叢生的情況，所以就出現大量對WeedCo的需求。有趣的是，他不會主動向其他玩家要求任何回報，但是如果有客人給小費，他也不會拒絕。由於最初「除草公司」只有tybat11一個人經營，根本無法滿足所有訂單。因此，他早前已聘請一名員工，並有意擴充團隊。於是，他決家在Reddit發文招募。

或許很多人會覺得除草是一件簡單的工作，但tybat11的專業和認真，已獲得不少玩家的欣賞。在聘請程序上，他亦毫不馬虎。tybat11要求有意加入成為WeedCo員工，需要自拍一段30 秒的短片，而片段中要充分顯示出玩家的除草技巧。如果玩家能夠成功通過考核，更會獲得一套獨特的「動森除草公司」制服。

▲ tybat11要求有意加入成為WeedCo員工，需要自拍一段30 秒的短片，而片段中要充分顯示出玩家的除草技巧。（Reddit 截圖）

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此外，tybat11又會在Reddit分享自己除草的心得片段，例如：如果要在建築物後的暗位查看有沒有雜草，就要先打開背包的視角。而且，他更公開目前公司兩位成員的工作時間表，開放讓有需要的玩家於網上自行預約。

▲ tybat11會在Reddit分享自己除草的心得片段，例如：如果要在建築物後的暗位查看有沒有雜草，就要先打開背包的視角。（Reddit截圖）

▲ 玩家tybat11公開目前公司兩位成員的工作時間表，開放讓有需要的玩家於網上自行預約。（Reddit 截圖）

責任編輯：施雯雯