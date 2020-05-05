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【新冠肺炎】再有20名確診者康復出院　117人留醫1人危殆

話題 16:49 2020/05/05

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目前有142人留院接受隔離，920名確診或疑似病人康復出院（曾耀輝攝）

本港今日再次零確診，亦是連續16日沒有本地感染個案，醫管局公布，過去24小時公立醫院共呈報15名懷疑病人，包括8男7女，年齡為7至82歲，目前正等候化驗；目前有142人留院接受隔離，920名確診或疑似病人康復出院。

醫管局發言人指，現時共有117名確診病人分別於14間醫院留醫，其中1人情況危殆 （第595宗），六人情況嚴重（第338, 417, 461, 698, 713, 857宗），其餘110人情況穩定；過去24小時共有20名確診病人康復出院（第70, 131, 133, 191, 377, 450, 641, 659, 666, 709, 826, 829, 868, 887, 903, 906, 924, 926, 977, 1,005宗）。

此外，目前公立醫院負壓病床數目為1,231 張，使用量為37.3%；負壓病房數目為666 間，使用量為51.5%。

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責任編輯：鄧凱文

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