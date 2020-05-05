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【新冠肺炎】一文看清明日重開康樂場地　圖書館要領籌進入

社會 16:53 2020/05/05

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熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

部份康樂場地明日重開。（資料圖片）

新冠肺炎疫情近日緩和，除政府最新宣布7類處所將可於5月8日（星期五）重開，康文署轄下多個康樂場地和博物館將於明日（6日）起陸續重開，港人放假將有更多好去處。

詳情如下：

明日（6日）起重開的免費戶外康樂設施：

  • 運動場的跑道（只限緩步跑活動）、健身設施、卵石徑、單車設施、羽毛球場、網球場、極限運動場、滑板場、滾軸溜冰場、模型車場、模型船池和乒乓球枱。

明日（6日）起重開的收費戶外康樂設施：

  • 網球場、草地滾球場、牛池灣公園射箭場、石澳障礙高爾夫球場，以及屯門康樂體育中心內的射箭場、高爾夫球發球練習場及練習草坪

明日（6日）起局部開放（只開放成人、青少年及兒童圖書館。星期一至六由下午1時至8時開放，星期日及公眾假期由上午9時至下午5時開放）的圖書館：

  • 香港中央圖書館、大會堂公共圖書館、九龍公共圖書館、荃灣公共圖書館、沙田公共圖書館、屯門公共圖書館和屏山天水圍公共圖書館（圖書館將控制入場人數，於服務時間內分段開放，每節約一小時，並派籌讓市民以先到先得方式進館。）

明日（6日）起重開的博物館：

  • 香港藝術館*、香港文化博物館*、香港歷史博物館*、茶具文物館、羅屋民俗館、李鄭屋漢墓博物館、上窰民俗文物館、三棟屋博物館、孫中山紀念館、葛量洪號滅火輪展覽館、香港鐵路博物館、香港電影資料館和香港視覺藝術中心（只開放工作室）

*採取分段式（每節兩小時）入場以控制人流，參觀人士以先到先得方式進館。

5月11日（星期一）重開的室內康樂設施：

  • 羽毛球場、壁球場、乒乓球室／枱、香港單車館單車賽道、室內高爾夫球發球道、室內草地滾球場、室內緩跑徑和室內網球場

維持關閉的康樂設施：

  • 公眾游泳池、泳灘、足球場、籃球場、門球場、兒童遊樂設施、音樂事務處的音樂中心

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記者：陳梓蔚

 

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