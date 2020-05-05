【復課安排】楊潤雄：國際學校可按校本決定5月20日率先復課

▲ 教育局局長楊潤雄表示，容許提供非本地課程的私立學校包括國際學校在5月20日開始，按照校本情況，就中小學年級分2至3階段復課。（資料圖片）

政府今日（5日）宣布分階段復課安排，本地中學中三至中五先在5月27日復課，並容許提供非本地課程的私立學校包括國際學校，率先在5月20日起分階段復課。

教育局局長楊潤雄表示，提供非本地課程的私立學校包括國際學校，由於其課程安排、班級結構及校舍空間跟本地學校不同，而學年一般在6月下旬完結，這些學校亦沒有用作文憑試試場，故教育局容許學校在5月20日開始，按照校本情況，就中小學年級分2至3階段復課。

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記者：馮琪雅