【走出低谷】丈夫命喪奪命車禍　3孩媽媽失家庭支柱罹患創傷後遺症

▲ 多年前一宗大型巴士車禍造成嚴重人命傷亡，精神科專科醫生歐陽國樑事發後接觸了3名與意外相關的病人。

人生如戲，行醫將近20年的精神科專科醫生歐陽國樑，多年來見盡不少奇人奇事。人的心靈很脆弱，有時會因為經歷一些重大打擊，或突如其來的變故而誘發情緒困擾。多年前一宗大型巴士車禍造成嚴重人命傷亡，歐陽醫生事發後接觸了3名病人，出奇地，居然都與這場奪命車禍有所關聯。

▲ 一場奪命車禍造成嚴重人命傷亡。（資料圖片）

歐陽醫生憶述，在這場致命車禍發生後，有死者家屬及傷者情緒難以平伏，出現不同程度的心理問題或精神困擾，其中一位令歐陽醫生印象深刻的病人，是車禍中一名男死者的太太：

一家之主離世，家中又有3個孩子要撫養，而自己毫無工作經驗。她簡直是晴天霹靂到不知道怎樣活下去。那些經歷，一般人怎能面對。

病人起初思緒紊亂，完全不能給予任何反應，到社工轉介來求醫時，已能說出自己的問題，傾訴不快無助的情緒。在這段困難時間，許多人曾向她施以援手，加上病人本身是農村出身，小時候很窮、曾吃過苦，歐陽醫生相信，這些經歷都有助病人能面對、捱過當前難關。

患創傷後遺症未必要親歷其境

雖然這名病人沒有親身經歷事故，但卻患上創傷後遺症，歐陽醫生對此表示：

創傷後遺症未必要親歷其境，知道事件、透過想像，都可以產生創傷出來。我的責任是要教導她、幫助她如何度過這段時間，這些就是我日常工作要面對的事情。

要幫助病人處理情緒困擾，他認為要幫助病人分清過去和現在，先解決即時生活問題，再處理過去，令病人對將來抱有希望，復發機會就會減低。

▲ 歐陽醫生先後接觸了3名與車禍相關的病人。（陳靜儀攝）

除了這位不幸的媽媽外，歐陽醫生還治療過兩名與車禍相關的患者，其中一名是在意外中死裡逃生的男士，事發後有一段時間不能工作，偶爾會發惡夢。另一名病人是因家人牽涉事故當中，成為觸動情緒問題的導火線。對於治療黃金時間，歐陽醫生稱愈早愈好：

愈早處理愈好，希望能盡快幫到他們。

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記者：陳昊淋