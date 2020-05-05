【戲院重開】張國榮《白髮魔女傳》4K版重新上畫 哥哥《夜半歌聲》料月底重映
娛樂 17:06 2020/05/05
今年4月1日是哥哥張國榮逝世17周年的日子，本來兩齣張國榮舊作《白髮魔女傳》及《夜半歌聲》全新4K修復版，安排重登大銀幕，但因新冠肺炎疫情，戲院停開，致兩片延期，不過，今日東方影影業宣佈，5月8日戲院復業首天將重新放映《白髮魔女傳》。
另一齣張國榮經典作《夜半歌聲》將於5月21日上映，讓一代巨星光彩再現。
5月8日上映《白髮魔女傳》，講述哥哥飾演的武當弟子卓一航戀上了林青霞飾的邪魔妖女練霓裳，兩人的戀情波折重重，最後卓一航誤會練霓裳，終釀成悲劇。
電影在當年1993年耗資5000萬製作、突破傳統武俠片模式，營造出華麗講究的武俠世界，在美術和服裝上都製作得非常仔細。
《夜半歌聲》則講述宋丹平（哥哥飾）與富家女杜雲嫣（吳倩蓮飾）相愛，卻遭到杜雲嫣父母的反對，宋丹平被毀容後藏在黑暗處用歌聲來安慰雲嫣。
電影在1995年首登大銀幕，戲中哥哥既是演員、電影中的歌曲亦是他自己作曲自己唱；甚至同時參與編劇和監製，可見哥哥百分百投入參與對電影的鍾愛。
根據最新限聚令細節，戲院重開，暫時入座率不可多於一半、不可多於8人坐在一起及戲院影廳內不可飲食。
撰文 : TOPick柴犬出動