【2020母親節】Deliveroo戶戶送推母親節外賣優惠　買滿$300送少甜便利貼造型蛋糕【附優惠詳情】

▲ 戶戶送於母親節送上便利貼造型蛋糕！（相片由戶戶送提供）

今個母親節，戶戶送的鰂魚涌「戶戶小廚」特意創作了三款便利貼造型蛋糕，大家可借蛋糕的文字向媽媽表達謝意。

鰂魚涌「戶戶小廚」於上月（4月）開幕，當中的健康素食餐廳TREEHOUSE提供額外的母親節優惠。於5月10日惠顧鰂魚涌TREEHOUSE滿HK$300的首三名顧客，可獲贈店方精挑細選的愛心套裝一個，內有一罐鷹嘴豆醬、一罐韓式泡菜、一包酸種脆片、一罐醃菜、兩瓶自家調配的綜合香料以及一瓶自製辣椒醬。

此外，鰂魚涌「戶戶小廚」的餐廳選擇繁多，想品嚐中菜，可考慮主打家常味道的滬菜餐廳「上海弄堂-菜肉餛飩」和老火靚湯專門店「湯譜」；想品嚐西餐，可考慮「Pici」的手工意粉、「The Pizza Project」的特色薄餅、「Beef & Liberty」的滋味漢堡以及「Pololi」的夏威夷魚生飯等等。

凡於母親節當日在鰂魚涌「戶戶小廚」消費滿HK$300，即可獲贈便利貼造型蛋糕一個，數量有限，先到先得，送完即止。

蛋糕以有機天然低升糖龍舌蘭糖代替普通砂糖，甜度比一般蛋糕少近一半，並選用法國牛油製作海綿蛋糕和牛油忌廉部分。蛋糕以三句冧爆說話作為裝飾，相信令媽媽甜在心頭：

「湯好飲，辛苦媽咪」

「謝謝母親大大， 不過碗廿四味好苦」

「你嘅雞翼係世界上最好食，多謝媽咪」

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責任編輯：王芷瑩