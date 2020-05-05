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【銅芯抗疫口罩】CuMask口罩申請成功後2星期內可送到　最快申請CuMask攻略【附申請詳情】

社會 17:16 2020/05/05

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熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

政府將會派發可重用口罩「CuMask」，市民可於明日開始申請。

政府即將向全港市民派發可重用口罩「銅芯抗疫口罩」（CuMask），市民可預先登記領取口罩，並透過郵政局派送至家中。

創新及科技局局長薛永恒形容今次口罩供應做到「人人有份」，且申請手續相對簡單，只要持有新份證的香港居民，由明天（6日）上午7時起的1個月內，提供身份證、地址、出生日期和電話號碼便能申請。口罩申請按此

至於海外申請，要在5月13日起才能開放，申請人必需要有本地地址。薛永恒又補充，每次申請可為6人申請，申請成功後料2星期內完成派遞。

未來會有補充濾芯派發

有市民擔心就算有可重用口罩，未來亦要搶購濾芯。創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻指，有關工作尚在進行，未來若有需要，會有補充濾芯派發予市民。

政府宣傳單張。（政府網上圖片）

政府強調系統資訊安全無問題  提醒勿重覆申請

政府資訊科技總監林偉喬指，政府接到申請後，會將個人資料和政府資料庫核對。登記後2至3日，會用短訊形式，通知主要申請人登記成功。

系統不會接受重覆登記，若有重覆登記，只會派發一次。另外登記完成後，系統會提供參考編號，登記一日後，可憑編號上網跟進進度

在資訊安全方面，林偉喬指系統在政府「私有雲」運作，可方心使用。系統亦設有防黑客、防機械人、防分散式阻斷服務攻擊（DDOS）的措施。

口罩設六層  符合ASTM level1

香港紡織及成衣研發中心行政總裁葛儀文介紹口罩構造指，口罩由6層構成，包括外層的針織布、中間4層的不織布濾芯和內層的梳織布。有關口罩符合ASTM level1標準

（創新及科技局圖片）

外層的針織布由氧化銅加綿而製，技術上較難和罕有，用以隔絕大型飛沫。中間4層的不織布濾芯，第1和第4層為支撐層，由微銅製造，用以保護第2和第3層的過濾層，過濾層用以隔絕病毒和細菌。最內層的梳織布由綿製成，特點為較柔軟舒適。

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記者：徐紹軒、陳梓蔚

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