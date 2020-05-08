【好人好事】餐廳店東風雨無改派飯20年　基隆茶餐廳Cat姐：香港人加油度過困境

▲ 基隆茶餐廳店東Cat姐向露宿者、長者派飯已達20年之久，她一直抱持關懷弱勢社群的信念，希望可以生命影響生命。

逆境下，更能突顯溫情處處。位於太子的基隆茶餐廳，向以關懷弱勢社群聞名。負責人Cat姐無懼風雨飄搖，堅持身體力行向區內長者及露宿者派發飯盒及防疫物資，只為向香港人講一聲「加油！」，希望齊齊度過困境。

早在20年前，Cat姐已經加入露宿者行動委員會擔任義工，向露宿者派飯。直至今天，Cat姐仍堅持逢星期三派發200個飯盒予露宿者。

▲ 當日人頭湧湧，取飯的全是長者。（攝影：黃建輝）

飯盒裏盛滿家常小菜，有炆雞翼、蒸肉餅等，有肉有菜，有時更會煲涼茶，露宿者大抵感受到家的溫暖。「有位露宿者生活穩定後，竟買了生果籃給我，真的很感動，因為生果籃對他來說負擔不輕。」Cat姐想起仍會心微笑。

派發逾2萬個防疫包

自7、8年前起，餐廳每逢初一十五開始派發齋飯予區內長者，其中一日由善長贊助。每位長者均可憑取飯證取得飯盒及生果，有時更獲派發驅風油、粽子，過年時可領臘腸冬菇，毋需排隊日曬雨淋。

▲ 過年時更會派發花菇和臘腸，與街坊齊齊過節。（相片：受訪者提供）

最近因應疫情，餐廳也派發防疫包，有口罩、搓手液及杯麵。包括每周向露宿者派發的在內，餐廳至今已派發超過2萬個防疫包。

▲ 除了飯盒，也有口罩、搓手液及杯麵。（攝影：黃建輝）

這些年間，Cat姐與區內長者成了好友，有位90歲伯伯會定時打電話來問候她，也有銀髮族來幫忙做義工派飯。「這些都是我的得着。試過原本有位露宿者有暴力傾向，但在我們堅持關懷下，他竟改變了，更幫忙做義工。這也是令我們堅持做下去的原因，我們希望以生命影響生命。」

▲ 有銀髮族街坊更自願擔任義工派飯。（相片：受訪者提供）

她希望，社區能有更多食肆一起派飯，令基層人士得到支援。「香港貧富縣殊問題嚴重，政府兼顧不足。我們這些有能力的人主動關心有需要的人，互相支持才可度過困境。」

捨不得放下弱勢社群

這套信念，也深深打動了贊助者葉先生，因而參與派飯4年多。坊間有些派飯店舖會向贊助人高於巿價售賣飯盒，從中賺取利潤，而Cat姐只以巿價一半向他出售，為善最樂。

▲ 贊助者葉先生受Cat姐信念打動，身體力行關懷基層。（攝影：黃建輝）

他說：「我經常帶年輕人來這裏做義工，希望勉勵身邊人，有能力賺到錢就分享給弱勢社群，因為以身作則是一個連鎖反應。」

疫情侵襲，店舖生意額下跌四成，加上限聚令令小店生意更足襟見肘。可有想過停止派飯？Cat姐還是一貫的淡定：「我沒有想太多，很多長者依賴生果金而活，每天四處奔波領取飯盒減低生活負擔。透過餐廳這個平台我可以派口罩、生活用品及食物，我捨不得放低他們，從來沒有想過要停止。做到就做吧！」

堅持不裁員度過難關

旁人看着都替她擔心，因為她剛才在深水埗開設新店。早在疫情前，她透過朋友介紹大膽接手，希望有多一個途徑為基層提供廉價食物，結果卻不幸遇上疫情，「這兩個月我都不敢計數，現在都是掹掹緊。」伙計跟記者說，Cat姐的白頭髮又多了。

記者問Cat姐，告急未？她笑了笑，搖搖頭，「未。」

▲ 有些未能取得飯盒的長者，都獲派發乾糧如餅乾及口罩。（攝影：黃建輝）

問Cat姐有何疫巿奇招？她只是苦笑：「惟有見步行步。」她甚至從來沒想過炒人、加價：「我們做東主的有責任和同事一齊去度過難關，有好些同事都已經做了10年以上。現在惟有努做好外賣，做好食物及服務，期望收支平衡。」

盡管逆境難以扭轉，Cat姐仍滿懷希望，寄語港人：「香港人加油！我們不要放棄，總會有明天，明天一定會好的。希望大家身體健康！」

基隆茶餐廳

地址：九龍界限街24號

電話：2396 8971

記者：陸明敏