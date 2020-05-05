【防蚊大作戰】蚊蠓叮咬痕癢難當　蚊怕水驅蚊劑成分大解構

▲ 驅蚊蚊蠓叮咬痕癢難當，蚊怕水驅蚊劑成分大解構。

春夏兩季是蚊蟲出没的時期，大家應做好防蚊措施。面對蚊患，許多市民會選擇使用驅產品，市面上有各式各樣的驅蚊劑，有些聲稱純天然，有些則標榜使用強效成分，到底應該如何選擇？使用時有何注意事項？TOPick搜羅了市面常見的驅蚊劑，並拆解箇中成分。

TOPick搜羅了市面上常見驅蚊劑，根據包裝標籤所列，比拼各款產品的成分：

▲ TOPick比拼市面上常見驅蚊劑成分。

DEET最有效防蚊

表中列舉的防蚊產品中有2款含DEET（避蚊胺），分別為，「象球牌威樸肌膚驅蚊止汗噴霧」和「歐護防蚊液」。皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受TOPick訪問時表示，DEET是現時醫學上最有效的防蚊成分，因它可擾亂蚊蟲對人體的感覺。

但DEET氣味濃烈，有一定刺激性，如使用濃度過高，有機會令眼睛腫痛及令人頭痛、氣管收窄，甚至出現抽搐和昏迷等問題。不過，陳醫生強調此類個案在本港絕無僅有，毋須過分擔心。

兒童使用DEET驅蚊劑要留神

陳厚毅引述美國疾控中心研究指，DEET適用於成人及2個月大或以上的幼童。12歲或以下兒童應使用DEET濃度低於10%的產品。

以「歐護防蚊液」為例，其DEET濃度達25%，則不適合兒童使用。

茄紅素、埃卡瑞丁刺激性較低

埃卡瑞丁（Icaridin），別名派卡瑞丁（Picaridin），是美國疾控中心評為除了DEET外最有效的驅蚊成分。上述產品當中，「曼秀雷敦強效驅蚊噴霧」、「Aerogard兒童防蚊噴霧」和「驅蚊敵幼兒配方」，都以埃卡瑞丁作為主要驅蚊成分。

茄紅素亦是有效防蚊成分，學名為「野紅茄提取物」，它能干擾蚊蟲辨認人體散發出來的二氧化碳，從而使蚊蟲遠離人體，達到驅蚊的作用。其中「珮氏驅蚊爽噴霧」標示含野紅茄提取物IBI-246，有效驅趕蚊蟲。

陳醫生補充，茄紅素和埃卡瑞丁無刺激性氣味，較少出現嚴重敏感症狀，因此無濃度之分，亦沒有使用年齡限制或建議。

此外，香茅油、檸檬桉及藍膠桉也是常見的防蚊成分，這些成分相對天然、安全。

兒童使用驅蚊劑小貼士

陳醫生提醒，兒童應避免直接噴用DEET驅蚊劑，以免噴灑時誤入口鼻或眼睛。他建議家長可先把DEET產品噴於手部，再塗在小朋友的皮膚或衣物上，到戶外時塗一次已足夠，毋須補塗。

若小朋友皮膚較脆弱敏感，或有濕疹問題，使用驅蚊劑建議先塗在小範圍測試，若出現痕癢等症狀，應立刻用水沖洗。

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責任編輯：沈佩珊