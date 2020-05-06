【2020母親節】花店老闆疫境授花藝傳播快樂能量　有丈夫學紮花束答謝太太防疫辛勞

▲ 一位在中環開花店的媽媽，面對租金高企，生意淡薄，在逆境之下，想出以本業祝福他人，希望透過鮮花，為社會帶來笑容和希望。

這一年的社會事件及疫情帶來的經濟衝擊，相信對任何一個香港人，都過得很不容易。一位在中環開花店的媽媽，面對租金高企，生意淡薄，在逆境之下，想出以本業祝福他人，希望透過鮮花，為社會帶來笑容和希望。

本周日是母親節，Petals花店老闆Irene Ng在5月初，跟親子閱讀組織合辦母親節插花班，讓媽媽找回自己的MeTime。她謂自己的子女已長大，但作為媽媽，可以代入到時下很多媽咪們既要顧內又要顧外的辛勞，感到自己也可以付出一點力。

▲ 媽媽曾太(右)說插花很快樂，開心找到自己MeTime。(湯炳強攝)

４月向秘書送贈小盆栽

其實，Irene的花店在疫情下也是飽受衝擊，早於2月時她已考慮是否要續租、繼續經營，有信仰的她後來經祈禱後改變思路，由那時候開始，不再問賺多賺少，學習用既有資源祝福社區，教大家學習DIY花束或花盆，送給自己母親或太太，令別人開心一些。

情人節時，發現所訂回來的鮮花銷情非常好，很感恩。於4月秘書節當天，我去附近店舖向每位秘書送上一盆小花。踏入5月，因認識社區家長閱讀組織，一拍即合，想用花藝接觸更多媽咪，開班後因跟人有傾有講下，自己心情也好轉。

▲ Irene教法簡單，新手也可插得似模似樣(左)；有學員女兒看到媽媽的DIY花藝作品，開心到不得了！(右)

因為限聚令及場地所限，Irene每場不能教導太多學員，但活動仍得到不俗的反應。過去的周六、日辦了5場活動，有十多個成品，無論來的是媽媽，抑或是人家的女兒，甚或是爸爸級人士，都快快樂樂地地離開。

她謂從來不感到自己插花幾叻，近日卻聽到許多學員和收花的朋友許多正面回饋，例如有學員女兒看到媽媽的DIY花藝作品，開心到不得了！又有奶奶話好鍾意，第一時間影相放上家族群組，令她感到鼓舞。

開心就好像漣漪一樣，慢慢擴散開去。

爸爸專程來學習

她謂因媽媽們多是未學過插花，故她需要由基本教起，包括教她們選花盆、預備花泥、選定及修剪花材；之後依着插花基本步，包括先在花泥正中插入最大朵最漂亮的主花，然後逐個角度四周插上葉子及襯花，期間留意每次插入花材的高度，目標是製作半球體。

參加的不僅女士，還有對DIY花藝感興趣的老師曾先生，在母親節前學包紮一束太太最喜歡的鬱金香，作為答謝。

太太是全職主婦，停課後她由每周只煮5餐，變成每日煮很多餐，並要同時在他和兩名子女網上學習和教學時作不同支援，故感到她實在很辛苦。

▲ 小學老師曾先生在她指導下慢慢學習插花。(受訪者提供)

曾先生笑言，自己一向料理家中植物，現在老師收取300元一堂包10枝康乃馨和所有花，又教授技能，感到老師很無私。他最開心是這束花被太太讚靚，老師也給自己99分。

在小店學習感到人情味

有3名囝囝的家長Gloria謂，上堂時老師讓她們自由選襯花和不同枝葉，不太設限，而花店內花材眾多，讓她可以盡情配搭，故很興奮。

相對正規的插花班，我更喜歡在小店學習，因為小店有人情味，雖然地方不大，但播着音樂，讓大家很舒服。老師是高手，隨意插已很靚，她教得很仔細，故我想繼續跟她學。

▲ Irene希望Petals可以舉辦其它DIY活動，讓小朋友邊看繪本邊認識花藝。(湯炳強攝)

▲ 媽媽Gloria謂小店有人情味，希望小店在這混亂期，找到生存空間。(受訪者提供)

花不應只是奢侈品

Petals在中區因經營多年，客路屬中高檔路綫，也是倚靠店子讓她供養一對子女讀書，故她實在捨不得結束。Irene認為，花店未來的去向，只好交給神，自己不為明天憂慮，而她相信疫情終會過去。

疫情改變了很多人的心態，包括我自己！希望讓其他人用到可以負擔得起的價錢學吓花藝，花不應只是奢侈品，有錢人才可接觸。見到媽咪們在互相支持，我發現自己也變快樂了。

Petals將會與將軍澳親子閱讀交流會合作，在疫情放緩後於周六舉辦「親子花藝DIY閱讀活動」，讓小朋友親手製作DIY花藝及認識花店工作。有興趣可致電3753 9113（喜悅文化）查詢。

記者：胡麗珊