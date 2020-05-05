【歎息橋】林保怡首次擔任劇集監製　周家怡讚新劇予演員充足發揮空間

▲ （左起）周家怡、林保怡、伍詠薇、衛詩雅出席《歎息橋》記招。

ViuTV新劇《歎息橋》將於下周一（5月11日）接替《打天下》播出。《歎息橋》由林保怡、周家怡、陳奐仁、衛詩雅及伍詠薇等主演，其中林保怡更是首次擔任劇集監製。

《歎息橋》在今天（5月5日）舉行記者會，林保怡、周家怡、衛詩雅、伍詠薇、陸駿光、陳健朗、談善言、黃定謙、楊偲泳、黃溢濠及岑珈其出席，並分享劇中角色及故事創作理念。

▲ 林保怡主演兼監製《歎息橋》。

《歎息橋》劇情牽涉兩代人，演員大多二人分飾一角，分為年輕版與成長版，帶出橫跨廿多年的感情瓜葛及個人成長。劇

集故事結構及敘事方式獨特，每集的第一節是以角色的「上帝視角」開首，交代角色年青時期的種種經歷。

故事是由「羅生門」的概念發展出來，幾個人說著同一個經歷，不同人會有不同想法，每集從單一角色的視點出發，呈現出故事在細節上存在的諸多差異，為劇集添上懸疑色彩。

▲ （左起）黃定謙、陳健朗、楊偲泳、談善言、黃溢濠、岑珈其參演《歎息橋》’

首次擔任劇集監製的林保怡形容《歎息橋》是他的BB：「我第一個BB，兩年沒做其他工作，就是搞這個劇。」

拍檔周家怡表示很開心成為林保怡的「第一個BB」，並讚保怡給予很多自由空間予演員。

保怡並透露在兩年前開了自己的製作公司，而公司有兩部劇集正在籌備當中，他並預計會任監製，至於會可參演，則要考慮角色是否合適他演才決定。

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