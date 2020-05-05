土地共享計劃明日起接受申請　黃偉綸盼最快4年由農地轉熟地建屋

▲ 土地共享先導計劃明天接受申請。（資料圖片）

發展局今日（5日）公布，土地共享先導計劃明日（6日）起接受申請，為期3年，至2023年5月5日止，獲批申請涉及的私人土地總數上限150公頃。

發展局局長黃偉綸說，先導計劃目的是把已整合業權，並在指定生態敏感地帶以外及非座落於政府發展研究範圍的私人土地的發展潛力釋放。他強調，雖然當局的造地工作，會繼續以政府主導的規劃及收地工作為主軸，先導計劃能透過善用市場的資源和效率，補足政府工作，以增加短中期公營及私營房屋供應。

在先導計劃下，政府會促進基建提升以增加申請所涉及的私人用地的發展密度，條件是先導計劃申請人須將其擁有的部分土地，以平整土地形式交予政府，而該等土地可帶來最少7成的新增總住用樓面面積，作政府屬意的公營房屋或「首置」發展。

另外為確保先導計劃下的新增房屋能早日落成，發展商／土地擁有人亦須提供所需基建及其他社區設施，以支援整項公私營房屋發展。相關費用經政府部門的嚴謹審核為必須和合乎成本效益後，會從以十足市價評估的地價中扣減。

先導計劃下每個項目須提供不少於5萬平方米的新增總住用樓面面積及最少額外1,000個房屋單位。政府預期在改劃後18個月內完成土地契約修訂程序，包括地價協商，除非另獲延長。政府目標是在接獲申請起計，4至6.5年內把農地轉為熟地，以供建屋。

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責任編輯：吳卓峰