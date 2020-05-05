【復課安排】家校會歡迎復課安排　K1及K2不復課　家長要求本學年無需交學費

▲ 家庭與學校合作事宜委員會主席湯修齊表示，大部份幼稚園K1及K2的家長都要求本學年不需繳交學費。（資料圖片）

政府今日（5日）宣布幼稚園高班至中五由5月27日起分階段復課，家庭與學校合作事宜委員會主席湯修齊表示，家長普遍歡迎教育局分階段復課的安排。

湯修齊表示，由於幼稚園K1及K2不能在本學年復課，大部份家長都要求不需在本學年繳交學費，並期望教育局加強對學校的支援，令子女就讀的幼稚園能夠在本學年少收大部份學費的情況下，能夠度過難關。

【復課安排】林鄭公布中三至中五於5月27日先復課 K3至小三6月15日復課

【復課安排】楊潤雄：復課回校須戴口罩及量體溫 半日上課避用膳聚集

小五的升中呈分試方面，湯修齊指，小學家長普遍要求考核範圍只限於已教了的內容課程，而不是一定是整個學年的課程，有小五家長向他反映，其子女就讀的小學稱，呈分試將考核整個學年的課程；小五家長普遍要求復課後學校要有4周實體教學，給小五學生充分準備之後才在7月舉行呈分試。

湯修齊續指，部份學校表示校董會考慮縮知今年暑假，以追回課堂教學，雖然家長普遍接受改短暑假，但因為停課的關係，在過去3個月學校相對少諮詢家長對縮減暑假的意見，家長們期待學校在復課後盡快諮詢家長對縮短暑假的意見，讓家長參與校本對暑假的決策。

【新冠肺炎】首批政府資助本地口罩料6月底經郵政派發全港市民 每戶10個

【新冠肺炎】港府放寬多項防疫措施 食肆限座及限聚令放寬至8人

湯修齊又指，家長明白子女在過去3個多月停課，很心急與同學相聚，提醒家長須溫馨提示子女在復課後遵守社交距離，在半日上課安排下，向中學生子女強調最好盡量回家午膳，減低感染風險。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：馮琪雅