教育新方式融入生活 學習時間地點由你揀

資訊科技的推陳出新改變了你我的工作模式與生活習慣，特別在近期疫情肆虐的情況下，其影響力尤為明顯。就像視像通話技術除可用作工作會議或親朋聯繫外，在不便出門的日子裏更成為進修學習的重要工具。不少教學機構推出網上課程，讓一眾好學的朋友即使足不出戶，都可以自我增值。不過，面對坊間林林總總的網上課程，大家選擇時須注意哪些事項呢？

視像教學促交流保成效

提到進修學習，職場英語向來是最受歡迎的學習主題之一。不過學習外語講求互動，網上授課模式是否能夠迎合這方面的需要呢？其實配合資訊科技的發展，網上課程已變得與面授課程無異。

就以經常開辦各類英語課程的英國文化協會為例，其自主英語myClass課程新加入了myClass Online網上課堂，由擁有專業資格的資深導師透過視訊平台面對面執教，亦會為學生提供即時的指導和改善建議，同時以小組模式進行授課，令課堂變得互動，提高學生的學習興趣和動機。除了擁有在綫學習的靈活性外，課堂內容更與實體課堂同出一轍，涵蓋職場、社交及文化主題，由學生主導自選課題，為自己度身訂造理想課程。

學生可在任何舒適寧靜的環境，透過電腦或平板電腦「登入」課堂，輕鬆學習。在近期視像會議大行其道的環境下，這種學習模式提供了模擬實際情境的練習，學生更易將課堂所學應用到工作中，令學習事半功倍。

▲ myClass Online網上課堂能讓學生在舒適的環境下高效率學習。

課堂時間地點任你選

或者有部分朋友會擔心網上學習會阻礙師生間的交流，影響學生的學習成效，但實際上，myClass Online網上課堂會透過視像教學和綫上溝通，學生同樣能夠模擬生活中常見的討論、會議及報告情況，同時鍛鍊發音，提升溝通技巧。此外，亦會提供定期的課堂評核，由導師為學生提供專業指導和意見，確保學生的進度和學習成效不致落後。

當然，網上學習固然有眾多好處，但隨着疫情減退，或者有部分朋友仍想享受親身上堂的樂趣，所以大家在揀選課程時除了留意內容和師資外，亦要考慮其配套方案是否靈活兼具彈性。就像自主英語myClass課程除提供自選上課日子和時間等安排外，學生還可選擇myClass Online網上課堂，或於該會位於金鐘及尖沙咀的教學中心上課，切合學生的實際需要。

「疫」境自我增值捕捉機遇

既然網上進修如此方便靈活，大家不妨善用工餘的時間好好進修學習，在「疫」境中提升個人的競爭力。當機會來臨，自然能快人一步，穩操勝券。而據了解，英國文化協會現正提供免費英語水平測試（5月31日截止），於5月內報讀myClass課程亦有優惠，想進修英語的朋友就要快些報名（https://bit.ly/2zT6P1U）！

（特約）

