【齊心抗疫】執紙皮婆婆眼泛淚光重用髒口罩　善心港人各區派口罩：真的很心酸

▲ 執紙皮婆婆重用髒污口罩，收到善心港人派口罩眼泛淚光感激。

新冠肺炎疫情持續，雖然目前口罩供應趨穩、價格下降，但仍有不少草根公公婆婆沒有渠道購買口罩，或為了省錢而重用口罩。有善心港人深知不少執紙皮的公公婆婆十分需要口罩，便於2月開始在各區免費派發口罩予有需要人士，因而目睹不少公公婆婆重用髒污、穿窿口罩，令人心酸。

Facebook專頁「嘈爆愛心聯盟」一班善心港人接受TOPick訪問時，分享了不少派口罩時的難忘故事。義工都指，公公婆婆於疫情期間執紙皮只是維生，因為「有機會手停口停唔執唔得」，而執紙皮的錢又不足以買口罩，故此唯有不斷重覆使用口罩。

▲ 執紙皮婆婆眼泛淚光。(受訪者授權使用)

其中，專頁分享的一張執紙皮婆婆眼泛淚光照片，令人感到特別心酸。婆婆一直靠執紙皮謀生，捨不得丟棄已戴數日、沾上污漬的口罩。婆婆表示，即使自己有生果金也捨不得用來買口罩，畢竟「搵得一日錢，就洗得一日，只能儘量去慳，積谷防饑。」

執紙皮婆婆口罩戴到穿窿

另外，義工March又分享派發口罩多月以來，最難忘是遠處見到一位在觀塘後巷執紙皮的婆婆。當時，March在遠處見到婆婆推著車仔執紙皮，後來靠近時才看見婆婆的口罩已經帶到穿窿。March認為，婆婆可能為了省錢、可能買不到口罩、或因為口罩價格高企等原因而不想每日換口罩。

當義工派發口罩予婆婆時，婆婆都十分感動和開心。

從垃圾筒執口罩重用的婆婆

另一名義工Kary則在荃灣遇到一名執紙皮婆婆打算執垃圾筒內的口罩重用，十分震撼。Kary表示，當時婆婆臉上沒有戴口罩，並正靠近垃圾筒打算執拾一些被人丟棄的口罩使用，Kary當刻馬上跑前阻止，並給予婆婆數包全新的口罩。

那刻，婆婆十分感動，不斷感謝義工派發口罩，更指從沒想過有人會派口罩給她，批評政府沒有理會他們的境況。

當我見到婆婆真的很心酸，他們每日靠執紙皮維生，那些錢根本不捨得去買口罩，到底無能政府為弱勢社群做過什麼？

Kary隨後又在葵芳遇到很多公公婆婆表示，口罩已用了3至4日以上，實在不捨得花錢買「炒價」口罩，即使有區議員免費派發，但「去到已經派完」，便宜的口罩又買不到，又不懂得上網買口罩，所以最後什麼都沒有，只能慳著用。

一眾義工希望更多香港人能關注本港弱勢群體，出街時可以多帶數個口罩給予有需要人士。

我地幫得到多少就多少，積少成多，不過我相信香港還有很多有心人。希望香港人大家同心協力！走出疫境！身體健康！香港人加油！

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記者：楊宛茜