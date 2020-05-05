疫情下工作新出路　港產口罩廠請人！

▲ 兩位80後的「港爸」在過去幾個月，日以繼夜為自己子女「撲口罩」，最後終於毅然自資成立「Maskology 口罩．學」，為香港的小朋友製造學童口罩。（ Maskology Facebook圖片）

新冠肺炎疫情全球大流行，疫情衝擊全球經濟，不少打工仔紛紛被裁員減薪，就業市場環境每況愈下。不過，仍然有行業能夠成功在逆市中突圍而出。早前，全球口罩供應緊張，不少本地的商家或熱心人士均投入口罩生產行列，希望為本土提供充足的口罩貨源。

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兩位80後的「港爸」在過去幾個月，日以繼夜為自己子女「撲口罩」，最後終於毅然自資成立「Maskology 口罩．學」，為香港的小朋友製造學童口罩。近日，「Maskology 口罩．學」就在社交平台公開招聘，當中包括包裝員、生產線操作員、倉務員、維修技術員及客戶服務員，除了要對產品質量及生產過程有嚴格要求外，更要求應徵者細心及負責任，最重要是做事「過得自己過得人」。

包裝員、生產線操作員及倉務員每周工作六天，工作時間分為日班、夜班或通宵更，分別為上午7時至下午3時30分、下午3時至晚上11時30分，以及晚上11時至翌日早上7時30分。雖然未有列明薪金，但員工福利亦相當合理，包括：一年享有10-12日有薪年假，以及提供醫療津貼、勤工獎金及花紅，更設有加班超時津貼。而維修技術員的上班時間則為上午9時至下午6時，不過就需要隨時候命，解決廠房的突發問題。

▲ 倉務員每周工作六天，工作時間分為日班、夜班或通宵更。（ Maskology Facebook圖片）

而客戶服務員方面，工作時間同樣為上午9時至下午6時，不過每周只需工作五天半。主要工作是處理客戶電郵及有關產品訂單的查詢，並協助營運公司社交媒體專頁。

▲ 客戶服務員主要負責處理客戶電郵及有關產品訂單的查詢，並協助營運公司社交媒體專頁。（ Maskology Facebook圖片）

「Maskology 口罩．學」的工作地點會在火炭區，如果有意申請，不妨將個人履歷、預期薪酬及聯絡資料到公司電郵，或許可以成為疫情影響的情況下的生機。

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責任編輯：施雯雯