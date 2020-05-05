  • 28°C
香港時間 : 2020505日 (週二) 21:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

疫情下工作新出路　港產口罩廠請人！

職場 18:30 2020/05/05

分享：

熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

兩位80後的「港爸」在過去幾個月，日以繼夜為自己子女「撲口罩」，最後終於毅然自資成立「Maskology 口罩．學」，為香港的小朋友製造學童口罩。（ Maskology Facebook圖片）

新冠肺炎疫情全球大流行，疫情衝擊全球經濟，不少打工仔紛紛被裁員減薪，就業市場環境每況愈下。不過，仍然有行業能夠成功在逆市中突圍而出。早前，全球口罩供應緊張，不少本地的商家或熱心人士均投入口罩生產行列，希望為本土提供充足的口罩貨源。

步兵選僱主也有準則　最不喜歡的是甚麼？

【齊心抗疫】歐洲企業向前綫員工逆市加薪　激勵員工士氣

兩位80後的「港爸」在過去幾個月，日以繼夜為自己子女「撲口罩」，最後終於毅然自資成立「Maskology 口罩．學」，為香港的小朋友製造學童口罩。近日，「Maskology 口罩．學」就在社交平台公開招聘，當中包括包裝員、生產線操作員、倉務員、維修技術員及客戶服務員，除了要對產品質量及生產過程有嚴格要求外，更要求應徵者細心及負責任，最重要是做事「過得自己過得人」。

包裝員、生產線操作員及倉務員每周工作六天，工作時間分為日班、夜班或通宵更，分別為上午7時至下午3時30分、下午3時至晚上11時30分，以及晚上11時至翌日早上7時30分。雖然未有列明薪金，但員工福利亦相當合理，包括：一年享有10-12日有薪年假，以及提供醫療津貼、勤工獎金及花紅，更設有加班超時津貼。而維修技術員的上班時間則為上午9時至下午6時，不過就需要隨時候命，解決廠房的突發問題。

倉務員每周工作六天，工作時間分為日班、夜班或通宵更。（ Maskology Facebook圖片）

而客戶服務員方面，工作時間同樣為上午9時至下午6時，不過每周只需工作五天半。主要工作是處理客戶電郵及有關產品訂單的查詢，並協助營運公司社交媒體專頁。

客戶服務員主要負責處理客戶電郵及有關產品訂單的查詢，並協助營運公司社交媒體專頁。（ Maskology Facebook圖片）

「Maskology 口罩．學」的工作地點會在火炭區，如果有意申請，不妨將個人履歷、預期薪酬及聯絡資料到公司電郵，或許可以成為疫情影響的情況下的生機。

《動物森友會》衍生新職業？「除草公司」招募大量員工

責任編輯：施雯雯

相關文章

《動物森友會》衍生新職業？「除草公司」招募大量員工
今日 17:32
《動物森友會》衍生新職業？「除草公司」招募大量員工
步兵選僱主也有準則　最不喜歡的是甚麼？
19:33 2020/05/04
步兵選僱主也有準則　最不喜歡的是甚麼？
電競聯盟招打機專員　任玩動物森友會13k起！
17:46 2020/05/01
電競聯盟招打機專員　任玩動物森友會13k起！
【筍工來了】煲完《哈利波特》系列電影　即袋1000美元
14:00 2020/04/28
【筍工來了】煲完《哈利波特》系列電影　即袋1000美元
【齊心抗疫】歐洲企業向前綫員工逆市加薪　激勵員工士氣
17:08 2020/04/22
【齊心抗疫】歐洲企業向前綫員工逆市加薪　激勵員工士氣
員工福利 年假 花紅 裁員 疫情 社交平台 倉務員 口罩 火炭 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【復課安排】教育局長與校長會面商復課安排　全港中小學最快5月底起陸續復課
22:25 2020/04/27
【復課安排】教育局長與校長會面商復課安排　全港中小學最快5月底起陸續復課
【口罩供應】港府已做數百萬個可重用60次口罩　市民每人一個口罩經郵局派送和領取
10:41 2020/05/04
【口罩供應】港府已做數百萬個可重用60次口罩　市民每人一個口罩經郵局派送和領取
港府全民派重用口罩CuMask　市民預先登記經郵政局派送上門
今日 15:17
港府全民派重用口罩CuMask　市民預先登記經郵政局派送上門