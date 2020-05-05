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瑪麗醫院癌症男病人用花灑喉纏頸　昨晚經搶救後不治

社會 18:34 2020/05/05

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熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

瑪麗醫院已即時檢視院內所有類似設施的安全水平，如有需要會安排跟進工作（經濟日報資料圖片）

瑪麗醫院今（5日）公布一宗醫療風險警示事件，指1名癌症男病人於昨晚在病人浴室內用花灑喉纏頸，最終失去知覺，經搶救後不治，院方指對事件深感難過，已即時檢視院內所有類似設施的安全水平。

醫管局發言人指，該名病人於昨日（4日）下午因發燒入住瑪麗醫院腫瘤科病房，入院後經評估認為他情緒沒有異樣，至晚上9時30分，病房職員檢視病人時，該名病人當時清醒及情緒穩定，大約30分鐘後，發現病人在病人浴室內失去知覺，頸部纏着花灑喉，醫護人員立即為病人進行心肺復甦，並通知病人家屬，惟病人於晚上接近10時45分不治。

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院方指有關個案已轉交死因裁判官跟進，對事件深感難過，向家屬致以深切慰問，並會盡力為家屬提供所需協助。

此外，院方已即時檢視院內所有類似設施的安全水平，如有需要會安排跟進工作，並已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，及會成立根源分析委員會調查事件經過並於8星期內提交報告。

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責任編輯：鄧凱文

 

瑪麗醫院 癌症

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