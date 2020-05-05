【復課安排】前新聞主播張寶華分享復課打油詩　為學生哥打氣

▲ 前新聞主播張寶華轉發一篇由Whatsapp群組傳來的打油詩，為學生哥打氣。（資料圖片）

港府宣布5月27日開始分階段復課，中三至中五率先於5月27日復課；小四至中二在6月8日復課；幼稚園高班（K3）至小三則在6月15日復課，至於餘下的幼稚園學生，K1及K2班學生將不會在本學年復課。

前新聞主播張寶華在個人社交網頁表示，香港學生哥要返學了，又轉發一篇由Whatsapp群組傳來的打油詩，又祝願一眾小朋友們加油，

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童音未改視力衰

同學相見不相識

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張寶華1995年畢業於中大新聞及傳播學系，曾在無線電視實習，後任職南華早報，1998年加入有線電視新聞部，專責報道兩岸新聞，2005年為中國組高級記者，前後在有線電視工作近8年。

2000年，時任特首董建華赴北京述職時，張寶華追訪時任中共總書記江澤民，使江澤民大聲斥責張寶華「跑得比西方記者還快」、「問的問題 too simple，sometimes naive. (太簡單，有時很幼稚)」。張寶華因事件聲名大噪。

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責任編輯：陳子謙