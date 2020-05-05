【郭富城慈善騷】5.9網上音樂會歌單流出　城城率80舞蹈員齊跳《對你愛不完》【附直播連結】

▲ 郭富城慈善騷歌單曝光。

舞台王者郭富城有感香港受疫情影響各行各業，其中電影業及舞蹈員業界亦受不少衝擊，城城決定將於本周六（5月9日）下午5時至6時舉行《郭富城鼓舞·動起來Online Concert 2020》，為業界籌款及為港人打氣！

《郭富城鼓舞·動起來Online Concert 2020》演出地點與許冠傑上次的音樂會一樣在海港城天台停車場，並同樣為全球免費直播。TOPick新聞 facebook屆時亦會同步直播。

據知演出當日，郭富城在會一小時又唱又跳共12首歌，其中城城更會率80個舞蹈員齊齊跳唱成名作《對你愛不完》！

▲ 城城過去亦曾在海港城跟小朋友大合跳。（取自facebook）

【郭富城音樂會】城城捐6位數助舞蹈及影業基層 Aaron3個原因舉行籌款騷【附直播連結】

另外，郭富城也會唱出多首代表作如《狂野之城》、《有效日期》及音樂會點題歌《動起來》，另外也有抒情飲歌《愛的呼喚》、《我為何讓你走》等。

而演出前夕是母親節，郭富城曾稱希望透過演出提醒大家要念親恩，屆時他也會演出當年獻給父母的《強》作點題。

▲ 舞蹈員出身的郭富城，不忘初心為同行出錢出力。（經濟日報圖片）

為舞蹈員籌款

城城受訪表示，早前受到《許冠傑同舟共濟 Online Concert》啟發，便決定以「郭富城國際關愛慈善基金」聯同「健康‧旦」舉辦一場網上慈善演唱會，為專業舞蹈員及電影幕後基層工作者，籌募一些抗疫經費，以作支援，希望可以一解他們燃眉之急。

是次全數善款將不扣除任何開支，透過「郭富城國際關愛慈善基金」分配予各個合資格的專業舞蹈員及電影業界基層工作者。

今次籌款的受惠對象先以舞蹈員和電影幕後基層為主，郭富城表示：「舞蹈是我的初心，我必須要支持！而電影業內不少工作者，也對我愛護有加，所以先列入第一階段的關顧群組。」

郭富城出錢出力已私人率先捐出數十萬元予一班收入舞蹈員解燃眉之急。

▲ 郭富城《鼓舞‧動起來Online Concert》將於5月9日網上直播。

郭富城鼓舞‧動起來網上慈善演唱會

網上平台直播日期：2020年5月9日（星期六）

時間：下午5時-6時

官方直播平台：

健康·旦YouTube頻道：https://bit.ly/2w9keRR

健康·旦Facebook：https://www.facebook.com/111689697082585/

郭富城Facebook：https://www.facebook.com/aaronkwokxx/

海港城 Facebook：https://www.facebook.com/HarbourCity/

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