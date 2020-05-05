曹貴子夥康宏前董事涉詐騙續審　5張逾8,900萬支票曾存入曹的帳戶

▲ 首被告曹貴子。（資料圖片）

康宏環球（1019）前執行董事曹貴子涉聯同兩名前董事，在康宏子公司收購另一公司時，隱瞞被收購的公司實質上由曹貴子以大股東身份所持有，3人早前否認串謀詐騙等兩罪，案件今（5日）於區域法院續審。控方讀出雙方承認事實，提及5張金額合共超過8,900萬元的支票，於2016年6月及9月存入曹的銀行戶口。

被告曹貴子（55歲）、陳麗兒（46歲）及陳毅凱（51歲）早前否認串謀詐騙及公司董事作出虛假陳述罪。

控方今天讀出控辯雙方承認事實，指首被告曹貴子於2013年4月8日，獲委任為康宏環球子公司康宏財務有限公司的顧問，其後於2016年9月19日獲委任為康宏環球的高級顧問，並於2017年3月9日獲委任為康宏環球執行董事。承認事實又提及一份日期為2016年6月28日的意向書，上面載有首被告及信盈國際投資有限公司另一股東張雄峰的簽名，同意康宏財務收購信盈國際。

承認事實續指出，3張金額分別為港幣1,300萬、700萬及1,100萬的支票，於2016年6月28日分別被存入首被告及張雄峰的銀行戶口，而上述支票是由次被告陳麗兒及康宏環球副主席馮雪心簽署；於同年9月6日，兩張約港幣4,400萬元及1,400萬元的支票，亦分別首被告及張雄峰的戶口，而該兩張支票是由次被告與康宏環球董事會主席黃利民所簽署。

控罪指，3名被告於2016年4月1日至2017年12月7日期間，串謀詐騙香港聯合交易所有限公司、康宏環球控股有限公司的董事局、股東、及潛在投資者，即隱瞞康宏環球子公司康宏財務收購信盈國際屬關連交易；及3名被告身為董事，明知康宏環球的《2016年年報》中在年報中未有列出相關關連交易，仍贊同發表該年報。聆訊明續。

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記者：王仁昌