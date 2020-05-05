【戲院重開】戲院座位以「鑽石型」分隔　5月24日上映經典電影《危險人物》已售一半

▲ 百老匯院線的『鑽石型』座位安排。（網上截圖）

新冠肺炎疫情緩和，本港連續16日無本地確診個案，特首林鄭月娥今日（5日）表示，放寛社交距離限制的措施，當中的戲院、美容院、健身中心等可於周五（8日）重開。有戲院更表示重開後會繼續實施隔行隔位座位安排，並推出會員購票半價優惠。

百老匯院線

TOPick於網上所見，官網已有發售周五的預售場次，其座位以「鑽石型」安排，觀眾之間最少分隔兩個座位。有作預售的電影包括連奪兩周台灣票房冠軍的《女鬼橋》；由《JOKER小丑》奧斯卡影帝華堅馮力士主演的《酒過漫畫人生》；大師山田洋次執導《男人之苦》50周年紀念作《男人之苦 – 寅次郎返嚟啦！》；由《七月與安生》原班團隊打造作品《少年的你 》、榮登法國喜劇電影節閉幕電影《醫生速遞》亦會於當日上映！

百老匯表示所有進入戲院範圍的觀眾必須佩戴口罩，量度體溫及確認沒戴家居隔離人士手帶；嚴格實施隔行隔位坐位編排，提醒觀眾請勿自行調位。百老匯更會取消部分早場及延長間場時間以作更仔細消毒，更拒絕體溫顯示超過37.5度或未有佩戴口罩等人士進入或觀賞電影。

【戲院重開】百老匯院線會員享半價優惠 重映香港金像獎提名電影

嘉禾戲院

▲ 嘉禾戲院座位安排亦有分隔。（網上截圖）

嘉禾戲院官網上未見有5月8日的電影預售場次，惟只見一部於5月24日於海運戲院上映電影的經典電影《危險人物》作預售，但其座位安排亦有作分隔，而且座位更顯示已近半場位置「已售」。

UA院線、英皇戲院

兩間戲院的官網上亦未見有5月8日的電影預售場次，但UA院線則列明《女鬼橋》將於當日上映，而預售場次最早日期為5月26日的真人現場節目劇本朗讀會 -《廿三樓．搞笑友》；而其座位安排亦未見有任何分隔，但UA官網提醒市民如發現市民發燒或未有佩戴口罩可被拒進場等。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：郭詩詩