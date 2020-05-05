【復課安排】幼稚園K3最遲6月15日復課　校方普遍支持

▲ 有幼稚園校長支持K3復課。（經濟日報資料圖片）

港府宣布幼稚院K3班最遲於6月15日復課，荃灣商會朱昌幼稚園創校校長林翠玲對復課安排表示歡迎，「因為K3都要畢業，想他們有個完美句號升上小學」。

【復課安排】林鄭公布中三至中五於5月27日先復課 K3至小三6月15日復課

林翠玲坦言疫情緩和下，對復課感到安心，校方亦已安排足夠幼兒口罩、探熱氣及酒精搓手液至暑假，亦會將原本20人一班平均分為兩班，分別由2名老師授課，茶點時間亦會安排分組進行，「分細組點，安排不同時間食，枱都隔開少少」。

【復課安排】家校會歡迎復課安排 K1及K2不復課 家長要求本學年無需交學費

原為幼稚園校長的教協理事梁秀婷亦同意幼兒班K3復課，因明白到高班有難處，「要接上小學，都希望他們有認知上的準備」，又認為高班自理能力較高。

不過，梁秀婷擔心校方幼兒口罩供應不足，及基層家庭難以負擔，因留意到市面上「（幼兒口罩）幾乎絕跡，有都要200至300元一盒」，她透露其幼稚園口罩存量約有2,000至3,000個，而K3班約有90人，估計能供應學生20多天，將會呼籲家長為子女準備口罩。

【戲院重開】戲院座位以「鑽石型」分隔 5月24日上映經典電影《危險人物》已售一半

梁秀婷補充指，其幼稚園已決定縮短暑假，而復課期間，老師將會教導學生減少親密接觸，及會為學校設施及玩具做足消毒清潔，並及安排原20多人一班，分開兩班授課，亦相信K1至K2繼續停課下，「其他院校都不難處理」。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：鄧凱文