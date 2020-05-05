「香港再出發大聯盟」MV涉侵權？　原MV下架再上載新影片

▲ 至傍晚時分，大聯盟將原《再出發》MV下架，重新上載一條新影片，從新影片所見，TTN的表演片段已被刪除。

全國政協副主席﹑前特首董建華、梁振英牽頭成立的「香港再出發大聯盟」，今日正式出台。大聯盟的YouTube頻道「香港再出發」，今早11時首播主題曲《再出發》MV影片，但MV播出後，其中一幕出現獨立音樂表演場地 Hidden Agenda：This Town Needs（TTN）的表演畫面。TTN 隨即在Facebook發帖指大聯盟「偷片」，至傍晚時分，大聯盟將原《再出發》MV下架，重新上載一條新影片，從新影片所見，TTN的表演片段已被刪除。

Hidden Agenda（HA）是本港港著名獨立音樂表演場地，惟多次因政府政策搬遷，2018年HA進駐油塘的商住大廈，更名為This Town Needs（TTN），但這個第五代HA場地，早前因疫情而宣布結業。大聯盟MV曝光後，TTN在網上自言多年來受到政府打壓，「我們這些游牧民族在你們政府眼中只是微塵一篤，不配同你們再出發」。

今次《再出發》MV影片，由一眾無綫電視旗下歌手領銜演唱，包括周柏豪、菊梓喬、鄭俊弘、胡鴻鈞等，以及英皇娛樂旗下歌手許靖韻。曾經為宣傳大灣區發展，演唱過粵港澳大灣區主題曲《共同家園》的「銀河新星青年合唱團」，今次亦有份合唱。

《再出發》幕後團隊市民也十分熟悉，歌手鍾鎮濤負責作曲，填詞人就是幫過「樂壇校長」譚詠麟填過不少作品的簡嘉明，前無綫音樂總監鄧智偉及全國政協委員黃英豪，分別擔任監製和總策劃。事實上，1545名聯盟共同發起人更是星光熠熠，涵蓋多個界別，雲集眾多主要地產商、政經界名人、大學校長等。