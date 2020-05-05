海關機場檢獲市值500萬元K仔　拘捕1名29歲男子

▲ 海關在機場檢獲市值約500萬元的氯胺酮。（資料圖片）

海關周日（3日）在機場檢獲約10公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔），估計市值約500萬元。

當日海關正檢查一批由荷蘭空運到港的貨物，在24個奶粉罐內發現該批懷疑氯胺酮。經追查後，海關人員昨日（4日）在九龍城拘捕一名29歲懷疑涉案男子。

案件仍在調查中，被捕男子現正保釋候查。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

責任編輯：陳梓蔚