海關機場檢獲市值500萬元K仔 拘捕1名29歲男子 社會 20:20 2020/05/05 分享： 熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 ▲ 海關在機場檢獲市值約500萬元的氯胺酮。（資料圖片） 海關周日（3日）在機場檢獲約10公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔），估計市值約500萬元。 當日海關正檢查一批由荷蘭空運到港的貨物，在24個奶粉罐內發現該批懷疑氯胺酮。經追查後，海關人員昨日（4日）在九龍城拘捕一名29歲懷疑涉案男子。 案件仍在調查中，被捕男子現正保釋候查。 根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。 責任編輯：陳梓蔚 相關文章 海關檢市值逾200萬元電子煙 20人被捕 16:04 2020/04/29 海關檢市值逾200萬元電子煙 20人被捕 海關衞生署聯合打擊非法售賣電子煙油 估計市值約238萬 21:21 2020/04/29 海關衞生署聯合打擊非法售賣電子煙油 估計市值約238萬 海關檢29萬支懷疑私煙 市值約80萬元 19:01 2020/05/04 海關檢29萬支懷疑私煙 市值約80萬元 海關 機場