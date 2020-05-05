【銅芯抗疫口罩】用錯清潔劑損害過濾功效　兩個方法清洗CuMask可重用60次【附清洗方法】

▲ 香港紡織及成衣研發中心行政總裁葛儀文指，「銅芯抗疫口罩」只用清水及肥皂簡單清洗就可。

政府即將向全港市民派發可重用口罩「銅芯抗疫口罩」（CuMask），市民可預先登記領取口罩，並透過郵政局派送至家中。據香港紡織及成衣研發中心行政總裁葛儀文介紹，「銅芯抗疫口罩」可以清水及肥皂清洗60次，不過切勿以漂白水或消毒劑清洗。

口罩由6層構成

葛儀文介紹口罩構造時表示，口罩由6層構成，包括外層的針織布、中間4層的不織布濾芯和內層的梳織布，有關口罩符合ASTM level1標準。外層的針織布由氧化銅加綿而製，技術上較難和罕有，用以隔絕大型飛沫。中間4層的不織布濾芯，第1和第4層為支撐層，由微銅製造，用以保護第2和第3層的過濾層，過濾層用以隔絕病毒和細菌。最內層的梳織布由綿製成，特點為較柔軟舒適。

葛儀文又指，口罩構造本身可抑制病毒，故市民只用清水及肥皂簡單清洗就可，能夠洗60次。他提醒不能以漂白水或消毒劑消洗，以免破壞不織布內膽，影響過濾功能。

官方清洗步驟：

用肥皂及冷水單獨手洗

把口罩放在水中輕輕攪動及按壓

再用清水沖洗乾淨

用乾毛巾把口罩水份印乾

把口罩掛起晾乾

口罩用過後必須每日清洗一次

清洗口罩注意事項：

清洗口罩時不要取出濾芯

不要用熱水清洗

清洗後不要把口罩擰乾

不應使用漂白劑、柔順劑或含營光劑的洗衣液

不可熨燙

如需短暫脫下口罩，應把口罩向內對摺，放入膠袋及紙袋中

再戴上時避免接觸口罩表面

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責任編輯:羅嘉欣