【銅芯抗疫口罩】CuMask申請地址可填公司地址　無人收件要到郵局領件

▲ CuMask的申請地址可填公司地址。（梁偉榮攝）

政府將會向市民免費派發可重用口罩「Cu Mask」，市民申請時需要填寫郵遞地址，供香港郵政透過掛號郵件方式派發口罩；而地址除住宅地址外，辦公室地址亦會受理。

創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻表示，包裹將以掛號信形式派發，可以填寫家居或公司地址，若收件人不在地址，郵差將留一將通知卡，收件人要到郵局領取郵件。她又指，郵政將會特別加班以應付包裹增加，包括在周末派遞，亦會協調同一區同時派發，以增加效率。

除以上情況，政府亦列出申請口罩有關派遞上的常見問題：

Q：申請後何時，如何收到口罩？

A：一般情況下，成功登記後2星期內會收到口罩。政府會在登記後先核實登記資料，然後發出短訊通知主要登記人登記結果。若登記成功，會隨即安排派遞。

Q：可以追查派遞的進度嗎？

A：可以。派遞前會以短訊通知主要登記人，短訊內會有香港郵政的郵件編號，市民可以憑該編號到此處追查派遞進度。

Q：家中無人收件或錯過了郵政派遞，該怎麼辦？

A：請填報一個有人收件的可派遞地址（公司地址亦可）。如果無人收件，郵差會留下「領取郵件通知卡」，以便收件人或其代理人到郵政局領取郵件。通知卡上會列明領件的安排，例如領取時間、所需帶備的文件，以及轉到另一間郵政局領取的安排等。一般而言，郵件會在郵政局保存14個工作日，逾期領取郵件會退回寄件人。政府提醒，不接受以郵政信箱登記。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：陳梓蔚