【銅芯抗疫口罩】用肥皂、冷水手洗、平放晾乾　一文看清CuMask特質及清洗方法

政府即將向全港市民派發1人1個可重用口罩「銅芯抗疫口罩+™」（CuMask+™）。這口罩由香港紡織及成衣研發中心研發，並獲創新及科技基金資助，其設計已獲得專利，2018年更榮膺日內瓦國際發明展金獎。

▲ 「銅芯抗疫口罩+™」（CuMask+™）由香港紡織及成衣研發中心研發，並獲創新及科技基金資助，其設計已獲得專利，2018年更榮膺日內瓦國際發明展金獎。

人體工學設計亦令口罩緊貼面型。「銅芯抗疫口罩+™」由六層功能物料構造而成，其中兩層含少量銅並以特別方法製造，可以抑制細菌、常見病毒和其他有害物質；加上多層結構，能有效阻隔飛沫。

口罩在顆粒過濾效率（PFE）、細菌過濾效率（BFE）及合成血液穿透阻力（Synthetic Blood Resistance）方面符合美國材料與試驗協會（ASTM）F2100 一級標準，可清洗60次，其後只需更換濾芯，口罩便可繼續使用。

「銅芯抗疫口罩+™」使用方法：

口罩有條紋一面向外，口罩應覆蓋口、鼻和下巴。

將掛耳帶繞在耳上，使口罩緊貼面部。較彎曲的一邊向上。

用過的口罩必須每日清洗一次。弄污或弄濕後應清洗。

清洗方法：

用肥皂及冷水單獨手洗，在水中輕輕攪動和按壓。

用清水沖洗乾淨，平放晾乾。

注意事項：

清洗時毋須取出過濾層

不應使用漂白劑、衣物柔順劑或含螢光劑的洗衣液

不要擰乾

不可熨燙

警告：

由於有機會構成窒息風險，不建議3歲以下嬰幼兒佩戴。

口罩外層和過濾層有少量金屬成份，對金屬過敏人士應避免直接接觸這兩層。

如發現口罩損壞，或佩戴時呼吸不暢順，應停止使用。

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責任編輯 李志強