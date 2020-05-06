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【堅持理想】曾遇大傷不言敗堅持劍撃夢　女劍手江旻憓勉勵港人：自己從未想過放棄

休閒 17:45 2020/05/06

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熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

面對目前疫情爆發，香港女劍手江旻憓認為疫情可以令全港人更團結，一起戰勝疫情。

曾榮登世界排名第一的香港女劍手江旻憓（Vivian），在比賽曾遇各樣挑戰仍不放棄。面對目前疫情爆發，她認為疫情可以令全港人更團結，一起戰勝疫情。

對於自己如何踏上學劍之路，Vivian笑言童年時曾被母親要求學習芭蕾舞，但當時自己對跆拳道更感興趣。Vivian直到11歲時才開始接觸劍擊，父親當時更形容劍撃正正就是格鬥的芭蕾舞，在當時港隊教練陳Sir的啟蒙下，Vivian一直學習劍撃至今。

Vivian坦言很慶幸自己可以找到喜歡的運動，同時亦有那麼多的資源幫助她追求劍撃的夢想。她表示：「想全力以赴看看自己在喜歡的事情上可以去到幾遠，做得幾好」，又指即使自己以後不再打劍，但做任何事上都可以以這種心態做得更完美。

她又談到自己很喜歡到不同的學校與學生交流，因為透過與學生交流及分享，總可以在失意時找回動力讓自己努力成為他們的好榜樣。

在劍撃生涯中，Vivian亦曾經遭遇過嚴重的傷患，但她表示自己從未想過放棄，因為她相信自己的劍撃生涯仍未完結。她早前接受TOPick訪問時更直言從沒有退役打算，因為劍擊能圓滿她的人生。

我不覺得累，我還有很大的進步空間，需要終身學習，我好想打足一世劍。

Vivian又呼籲政府可在疫情下更多支援一下那些運動俱樂部、體育教練、老師及學生，她又認為這次疫情可令到全港人，甚至全球人更加團結，並相信一定可以戰勝疫情，未來一定會更加好。

Vivian除了劍擊曾登上世界一姐外，讀書亦聰明過人，她在史丹福大學修讀國際關係，中學讀英基沙田學院的她成績優秀，IB考得41分（滿分45分），想知Vivian父母如何培育她，即睇：劍擊世界一姐江旻憓是史丹福學霸　開明媽媽作最強後盾圓劍擊夢

更多疫情下的正能量故事，請看:

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短片及內容獲「疫轉100」授權轉載

責任編輯：王俊賢

正能量 江旻憓 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 劍擊

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