【健身室重開】市民指未有信心前往多人聚集地方　做運動寧願在街上跑步

▲ 市民陳小姐認為，政府現時派口罩太遲，為時已晚。(陳靜儀攝)

新冠肺炎疫情緩和，本港連續16日無本地確診個案，特首林鄭月娥今（5日）表示，放寛社交距離限制的措施，當中的戲院、美容院、健身中心等可於周五（8日）重開。另外，港府亦會向每戶家庭派發1包10個本地製造外科口罩及可重用口罩。有市民認為雖然疫情緩和，但始終仍未真正結束，即使戲院等重開亦未有信心立刻前往，又指對重用口罩信心不大，感覺使用一次性外科口罩比較安全。

市民鄺女士表示，自己十多年來一直有前往健身中心的習慣，不過疫情下無奈停止了，雖然現在重開，但參加一些課堂仍會有多人聚集，所以未有信心立刻前往，「始終疫情未真的完結」。她指，自己很熱愛運動，現時選擇在街上跑步，減低感染風險。

▲ 市民鄺女士表示，雖然健身中心重開，但參加一些課堂仍會有多人聚集，所以未有信心立刻前往。

對於港府向全港市民派發口罩，她指疫情大爆發時買不到口罩，經常靠人幫助，現在家中有5盒存貨，不會覺得政府太遲派，因「有好過無」，不過自己對重用口罩信心不大，「不知是否真的洗得乾淨，寧願繼續使用一次性外科口罩比較安全」。

市民黃先生表示，雖然港府放寛社交距離限制，不過自己與家人近月除了上班外，一直留在家，因感覺比較安全，即使現在疫情緩和，亦想再「睇定啲」，視乎情況再決定是否增加外出次數。

▲ 市民黃先生表示，雖然港府放寛社交距離限制，不過自己仍想再「睇定啲」，視乎情況再決定是否增加外出次數。

市民陳小姐認為，政府現時派口罩太遲，為時已晚，「現在疫情緩和才派有甚麼用？自己早已入手幾盒口罩存貨，就算派了自己不會用亦不想用」。

記者：洪芷晴