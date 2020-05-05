【復課安排】2.7萬跨境學童研豁勉強制檢疫 校長憂未及復課有礙呈分試公平性
社會 22:54 2020/05/05
雖然復課安排已經敲定，但涉及2.7萬名跨境學童的安排仍未有定案，教育局局長楊潤雄今（5日）表示，若復課時14日強制檢疫安排仍然實施，教育局長可向政務司司長申請豁免，但事前會先與內地相關部門商討。
楊潤雄指，跨境學童安排問題複雜，牽涉兩地疫情及防疫措施，需小心處理，約2.7萬名跨境學童過往會經過羅湖、落馬洲及深圳灣等不同關口過境，所使用的關口取決於他們的住所，故需繼續跟內地及學校詳細討論，希望學童能夠在適當時候來港上學，若萬一未能即時做到，亦會與學校商討向跨境學童提供學習支援。
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新界校長會副主席兼北區鳳溪第一小學校長朱偉林表示，因應中港兩地疫情緩和，樂觀預計兩地能就跨境學童安排達到共識，但他擔憂萬一跨境生未能復課，以及有其他學校有師生確診導致停課，小五呈分試及小六生的中一入學前香港學科測驗（Pre-S1）會有部分學生缺考，牽涉公平性問題；他亦指不少校長均希望在復課爭取更多教學時間，為學生打好學習基礎，質疑是否有必要在短時間內進行呈分試，建議可從升上小六後的3至4次考試中取樣。
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記者：馮琪雅