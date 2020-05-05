【復課安排】2.7萬跨境學童研豁勉強制檢疫　校長憂未及復課有礙呈分試公平性

▲ 北區鳳溪第一小學校長朱偉林關注小五呈分試及小六生的中一入學前香港學科測驗的公平性。（資料圖片）

雖然復課安排已經敲定，但涉及2.7萬名跨境學童的安排仍未有定案，教育局局長楊潤雄今（5日）表示，若復課時14日強制檢疫安排仍然實施，教育局長可向政務司司長申請豁免，但事前會先與內地相關部門商討。

楊潤雄指，跨境學童安排問題複雜，牽涉兩地疫情及防疫措施，需小心處理，約2.7萬名跨境學童過往會經過羅湖、落馬洲及深圳灣等不同關口過境，所使用的關口取決於他們的住所，故需繼續跟內地及學校詳細討論，希望學童能夠在適當時候來港上學，若萬一未能即時做到，亦會與學校商討向跨境學童提供學習支援。

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新界校長會副主席兼北區鳳溪第一小學校長朱偉林表示，因應中港兩地疫情緩和，樂觀預計兩地能就跨境學童安排達到共識，但他擔憂萬一跨境生未能復課，以及有其他學校有師生確診導致停課，小五呈分試及小六生的中一入學前香港學科測驗（Pre-S1）會有部分學生缺考，牽涉公平性問題；他亦指不少校長均希望在復課爭取更多教學時間，為學生打好學習基礎，質疑是否有必要在短時間內進行呈分試，建議可從升上小六後的3至4次考試中取樣。

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記者：馮琪雅