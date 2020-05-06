【齊心抗疫】旅發局邀老字號及小店拍片打氣　與市民互勉展堅毅精神

▲ 旅發局邀請多家香港老字號和街坊小店參與拍攝短片，在疫情下與市民互勉。（圖片由旅發局提供）

本港新冠肺炎疫情緩和，截至昨日（5日）連續16日無本地新增確診個案，旅發局推出全新社區宣傳，並邀請多家香港老字號和街坊小店參與拍攝短片

分享他們對市民大衆的鼓勵説話，透過他們心聲跟世界各地熱愛香港的朋友打氣，展現香港市民同心抗疫的堅毅精神，同時希望與市民互勉，一起繼續堅持抗疫。

短片内容包括中環春回堂涼茶鋪林老闆，疫情期間惦記著少外出的年長客人，並寄望「苦盡自然甘來」；上環美華旗袍店簡師傅亦言，想念數十年的舊顧客，「希望個個身體健康」; 油麻地盈興隆海味店鄭老闆期待再見客人，「過時過節這裡熱鬧得似景點，最緊要你過來，我教你點煮。」

▲ 旅發局推出全新社區宣傳短片。圖為油麻地盈興隆海味店。（圖片由旅發局提供）

此外，本地旅遊業界包括酒店、景點、商場等都響應這個宣傳計劃，相繼在它們的社交平台，分享前線員工與客人互動的難忘經歷，或令人會心微笑的小故事。

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記者：陳曉瑩