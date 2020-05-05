【限聚令】食肆每枱客數放寬至最多8人　業界料可吸引市民外出用膳慶祝母親節

▲ 由5月8日起，限聚令及食肆每枱客數由最多4人放寬至8人。（林宇翔攝）

本港新冠肺炎疫情緩和，截至今日（5日）連續16日無本地新增確診個案，港府宣佈，「限聚令」及食肆每枱客數由最多4人放寬至8人。有食肆歡迎措施，料可挽回部分生意，並吸引市民外出用膳慶祝母親節。

火鍋館東主林先生表示，食肆每枱食客人數獲放寬至最多8人後，位於尖沙咀及龍城的分店今日（5日）已接獲5﹑6張母親節檔期前後﹑多於4人的訂枱，

食客都是預約5月8至10日期間的枱，他們一枱基本都是5至8人，估計節日訂枱率可達8﹑9成滿。

林先生指，政府進一步放寬限聚令及餐飲管制業務措施後，相信可吸引多於4人的家庭出外用膳，料可帶動食肆生意上升至少1成，其火鍋館亦會調整大枱及細枱的比例至6：4或7：3。惟他認為，由於餐桌之間仍需維持1.5米距離，食肆枱數仍有限，整體只可做到疫情前的5﹑6成生意。

香港餐務管理協會主席楊位醒則言，中式酒樓一直不敢推出母親節菜單，政府今日放寬食肆每枱人數，對餐飲業界有少許幫助，相信酒樓會加推一些8人母親節菜單，可幫助提高酒樓在疫情下的整體生意1至2成，

可能集中飲茶時段會旺些，晚市仍有難度。

飲食界立法會議員張宇人則對夜總會及卡拉OK等處所需要繼續關閉14日，表示非常失望，認為政府未有在防疫及經濟活動之間取得適當平衡，要小部分業界承擔全香港防疫的成本，是對業界的苦況置之不，做法不合情理，政府應對受影響業界作額外賠償。

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記者：陳曉瑩