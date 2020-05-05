【全民派口罩】一文看清政府6項免費派發口罩措施

政府宣布復課及放寬社交距離措施後，因應衞生防護中心仍然建議市民出外要佩戴口罩，特首林鄭月娥隨即宣布6項增加口罩供應措施，包括全民派1人1個可重用口罩、每戶派10個本地生產外科口罩等，確保有足夠口罩供應給市民和學生使用。

政府6項全民免費派發口罩措施如下--

1. 銅芯抗疫口罩 (CuMask)：每名香港市民均可免費獲發一個本地研發和製造、可清洗60次的可重用口罩。市民只需上網簡單登記，香港郵政便會於兩星期內把口罩派送上門；

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2. 免費派發一次性口罩：每戶可獲發一包10個，毋須登記，6月底開始派遞上門；該批口罩是本地口罩生產計劃下供應予政府的首3千萬個口罩；

3. 有需要的學生：透過學校提供一定數量的一次性口罩；

4. 院舍前線護理人員及政府和房委會合約前線清潔工友：口罩數目由每人1日1個，增加至每日2個；

5. 私營界別的醫護人員：一次過撥出 50 萬個口罩，派發給私營機構的中醫師、醫生、牙醫、護士、藥劑師、物理治療師和職業治療師等；

6. 長者和弱勢社群：另一輪派發300萬個獲捐贈的口罩。

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責任編輯 李志強