【疫情放緩】限聚令周五放寬　婚禮、上市公司股東會議人數上限50人

▲ 政府放寛限聚令下婚禮人數上限至50人。

因應疫情放緩，政府宣布周五(8日)起放寬部分社交距離措施，除了群組聚集限制由4人放寬至8人，婚禮的人數限制亦由20人放寛至50人。



政府同時擴闊俗稱限聚令的香港法例第 599G 章豁免羣組範圍，涵蓋司法機構的不同職能，以及上市公司的股東會議，每個會議房間或區隔範圍人數上限同為50人；不論婚禮或股東會議上，均不可供應食物或飲品。

同樣由周五起，香港法例第599F章規定的餐飲處所，亦放寬同桌人數上限至8人，其他規定則不變，包括處所內所有人除吃喝外須佩戴口罩、處所須提供搓手液、桌子之間須維持1.5米距離或設置適當間隔、處所安排量度體溫等。

而酒吧亦可復業，但須遵守更嚴格規定，限制酒吧內人數在50%內、每桌人數上限4人，現場不可舉行音樂表演或跳舞。

七類早前關閉的商業處所，亦可在遵守規定下，由周五起重新營業，包括：遊戲機中心、健身中心、遊樂場所、戲院在內的公眾娛樂場所、美容院、按摩院、麻將及天九耍樂處所等。

香港法例第599F章餐飲業務及表列處所最新措施概覧 (有效期為2020年5月8日至5月21日)

有關處所恢復營業期間，均須遵守佩戴口罩、量體溫、提供搓手液等規定。其中，戲院重新營業時不得滿座，美容師進行療程時須採取額外保護措施。

鑑於卡拉OK、浴室、派對房間、夜店和夜總會涉及風險較高活動，這類處所須繼續關閉14天。

政府將透過修訂規管飲食業業務和其他處所的香港法例第599F章，以及禁止群組聚集的香港法例第599G章，落實上述放寛措施，兩條法例有效期亦將延長14天，至5月21日。 為了使第599F章及第599G章互相配合，根據第599F章第8條發出的指示可以營業的表列處所舉行的羣組聚集，不受第599G章的羣組聚集人數限制（不多於8人）所限。

餐飲業務負責人及表列處所管理人違反第599F章的法定規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款50,000元及監禁6個月。

而任何人觸犯俗稱限聚令的第599G章，最高可被罰款25,000元及監禁6個月。參加受禁羣組聚集的人，可藉繳付定額罰款2,000元，解除因該罪行而須負的法律責任。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：http://bit.ly/39VrHSC

責任編輯 李志強