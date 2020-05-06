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【復課安排】中小學5月27日起分階段復課　教育局：學生復課「面對背」單行排坐

社會 04:06 2020/05/06

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教育局要求中小學復課時學生要以「面對背」方式單行排坐。圖為澳門高中學生5月4日復課情況。(澳門新聞局圖片)

教育局向全港中小學發放《全港學校分階段復課的相關安排》通告，要求在中小學課堂上，要以「面對背」方式單行排坐，教師要以單向方式授課，原本並排放置的學生書桌亦要改成單行放置，以保持學生之間的距離。

通告又建議學校按校本情況，靈活調動上課時間表，安排學生分批上學、放學及小息，避免大量學生在校舍出入口或操場聚集；並須確保學生在小息、參與活動、在洗手間或小賣部排隊時，保持適當社交距離。

局方又說，學校不應在進行課堂以外的另一個半天，安排學習或其他活動，避免大量學生一整天在學校活動。倘若個別學生有需要回校，學校應安排學生在校內午膳，並確保食堂內的坐位分佈、間隔等安排符合衛生防護要求。

鑑於近日疫情有緩和跡象，教育局局長楊潤雄在5月5日宣布全港中小學在5月27日起分階段復課，並實行半日上課，以減低感染風險：

  • 5月27日(星期三）-- 中三至中五復課
  • 6月8日（星期一）--中一及中二、小四至小六復課
  • 6月15日(星期一) --小一至小三、幼稚園高班復課

教育局局長楊潤雄。 (梁偉榮攝)

教育局要求校舍須全面清潔及消毒，學生和教職員每天回校前要量度體溫，學校亦要在校舍出入口，為教職員、學生、家長及訪客量度體溫。所有人士須在校園內和乘坐校車時戴上口罩。

學生每天上學時，包括乘坐校車、保姆車或其他交通工具期間，必須戴上口罩。一旦有教職員或學生確診，或被界定為密切接觸者，需要通知校方，以便採取應變措施，及呈報教育局。

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責任編輯　李志強

教育局 口罩 疫情 小學 幼稚園 學校

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