【銅芯抗疫口罩】7時起接受登記逾3萬人輸候　3分鐘完成登記

▲ 銅芯抗疫口罩今早接受登記。(網上截圖)

政府即將向全港市民派發1人1個可重用口罩「銅芯抗疫口罩+™」（CuMask+™），並於今早接受登記，為期一個月至6月6日。每名市民可代最多5位親友登記，TOPick記者今早（6日）7時進入網站，已有逾3萬人排隊輪候，登記程序簡單而且快捷，整個過程於3分鐘內完成。

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▲ 7時正進入網站時，已有逾30,000人排隊。(網上截圖)

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TOPick記者今早到網站登記，進入網站時，前面已有逾30,000人排隊。網站顯示預計登記網站的時間，並提醒進入登記頁面後，將有30分鐘時間為6名登記人填表登記，以及提醒市民，抗疫口罩人人有份，如果隊伍太長可以稍後再排。

▲ 每次登記可有30分鐘時間。(網上截圖)

【新冠肺炎】首批政府資助本地口罩料6月底經郵政派發全港市民 每戶10個

進入頁面時，右下角會有顯示倒數30分鐘，登記人需填寫的資料包括姓名、身分證號碼、出生日期、流動電話號碼，以及派遞地址；而額外登記人只需提供身分證號碼、出生日期，以及流動電話號碼，登記完成後亦會提供登記編號供參考，登記過程大致順利，只需大約3分鐘即完成。由排隊開始至完成登記，整個過程只需17分鐘。

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▲ 每名市民可最多為5位親友登記。(網上截圖)

【銅芯抗疫口罩】CuMask口罩申請成功後2星期內可送到 最快申請CuMask攻略【附申請詳情】

成功登記後，香港郵政會在約2星期內上門派遞口罩；至於海外申請，要在5月13日起才能開放，申請人必需要有本地地址。另外，首批政府資助本地口罩料6月底經郵政派發全港市民，每戶10個。

▲ 銅芯抗疫口罩可清洗60次，其後只需更換濾芯，口罩便可繼續使用。（梁偉榮攝）

銅芯抗疫口罩+™由6層功能物料構造而成，其中2層含少量銅並以特別方法製造，可以抑制細菌、常見病毒和其他有害物質；加上多層結構，能有效阻隔飛沫。人體工學設計亦令口罩緊貼面型。口罩在顆粒過濾效率（PFE）、細菌過濾效率（BFE）及合成血液穿透阻力（Synthetic Blood Resistance）方面符合美國材料與試驗協會（ASTM）F2100 一級標準，可清洗60次，其後只需更換濾芯，口罩便可繼續使用。

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記者：郭詩詩